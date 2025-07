A halálra vert férfi szomszédja szerint a toborzói brutalitásról szóló hírek cseppet sem túlzók

Megosztás itt:

A sajtó korábban arról számolt be, hogy az ukrán toborzók megvertek egy kárpátaljai, magyar állampolgársággal is rendelkező férfit, aki az eset után három héttel, július 6-án a kórházban meghalt. A férfi családját végig azzal áltatták, hogy minden rendben van. A haldoklót állítólag ezután elvitték a beregszászi elmegyógyintézetbe – amit korábbi információik szerint egy ideje már részben a harctéri sokkot kapott vagy megnyomorodott katonák ellátóközpontjává alakítottak át –, és itt érte a halál.

Korábban a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára közölte, hogy berendelik Ukrajna budapesti nagykövetét. Az Origo megkereste a férfi korábbi szomszédját, aki elmondta, hogy amit Magyarországon lehet hallani az ukrajnai kényszersorozásokról és a toborzói brutalitásról, az egyáltalán nem túlzás.

Beszélt arról is, hogy mindennaposak az atrocitások Ukrajnában. Elmondta azt is, hogy mivel Beregszász magyar város – úgymond „egy kisebbség többségben lakta” városról beszélünk –, az ukrán állam ezért kevésbé is támogatja, mivel kisebbségi várost nem nagyon szeretnek támogatni. A kényszertoborzásokról pedig azt mondta, hogy nemcsak erre a városra, hanem minden egyes ukrajnai városra jellemző az, hogy vadásszák a fiatalokat, vadásznak a 60 évet be nem töltött férfiakra, és kényszerítve elviszik őket.

„Őszinte részvétem az ukrán kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfi családjának. Ezekben a nehéz órákban önök mellett állunk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtökön.

„Azonnali hiteles vizsgálatot, magyarázatot és a tettesek felelősségre vonását követeljük” – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója csütörtökön a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

