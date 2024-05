A háborúpártiak teremtik meg a életveszélyes háborús pszichózist

Arról, hogy mi következhet ezután, Kiszelly Zoltán elmondta, hogy reményeink szerint Robert Fico túléli a merényletet. A politikai elemzési igazgató hozzátette, hogy most egy erős szolidaritás irányul Robert Fico és pártja felé, a saját szavazói eltökéltebbek, és a bizonytalan szavazók is nagyobb arányban fognak a Smerre szavazni.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.