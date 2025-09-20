A háború vége Kínán keresztül jön? - Trump és Hszi Csin-ping a TikTokon kívül az orosz-ukrán háború befejezéséről is tárgyaltak

Megosztás itt:

A megbeszélés igazi bombája az volt, hogy Hszi Csin-ping ígéretet tett az orosz-ukrán háború befejezésének elősegítésére. A világ lélegzetvisszafojtva figyeli, hogy ez a diplomáciai fordulat hozhat-e végre békét a kontinensen.

Donald Trump a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a TikTok amerikai leányvállalatának eladásáról szóló tárgyalásokon nagy előrelépés történt. Az amerikai jogszabályok értelmében ugyanis a kínai ByteDance vállalatnak el kell adnia az alkalmazást nemzetbiztonsági okokból. Az amerikai elnök elmondta, hogy a világ legnagyobb befektetői készen állnak a bekapcsolódásra. Azonban a TikTok csak a jéghegy csúcsa. Trump szerint a megbeszélésen Hszi Csin-ping segítséget ígért az orosz-ukrán háború befejezésében, és a gázai helyzetről is tárgyaltak.

Ez a megegyezés egy drámai változást jelezhet a globális konfliktusok kezelésében. Ahelyett, hogy a Nyugat kizárólag a szankciókra és a fegyverküldésre fókuszálna, Trump a diplomáciát és a gazdasági hatalmak bevonását tartja elsődlegesnek. A telefonbeszélgetés után az amerikai elnök bejelentette, hogy a jövő év elején Pekingbe utazik, és a kínai elnök washingtoni látogatása is a tervek között szerepel. Ez a gesztus azt mutatja, hogy a két nagyhatalom hajlandó a párbeszédre, és nem kerüli el a felelősséget a globális konfliktusok megoldásában.

Trump továbbá kitért az afganisztáni helyzetre is. Megismételte, hogy óriási hibának tartja a bagrami légitámaszpont feladását, és elárulta, hogy tárgyalások vannak a bázis ismételt amerikai kézbe vételéről. Ez a lépés egyértelműen azt üzeni, hogy az amerikai elnök a korábbi politikai hibák kijavítására törekszik, és a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe, még a legkomolyabb ellenségekkel való tárgyalások árán is.

