A háború elítélését szorgalmazta a világvallások vezetői előtt Ferenc pápa

A kazah fővárosban tartott rendezvényen a katolikus egyházfő egy kazah költőtől idézve úgy fogalmazott: "azt, aki teret enged a gonosznak, és nem száll szembe vele, nem lehet igaz hívőnek tekinteni, az ilyen ember legjobb esetben is csak fél szívvel hisz". A kongresszuson a világvallások vezetői vesznek részt, a pápa beszédét mintegy nyolcvan egyházfő, imám, pátriárka, rabbi és mufti hallgatta, köztük az orosz ortodox egyház képviseletében Antonyij metropolita, a moszkvai egyház külső kapcsolatokért felelős osztályának vezetője. Eredetileg az Ukrajna elleni orosz támadást nyíltan támogató orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka is részt vett volna a kongresszuson, de a részvételét végül augusztusban visszamondták. "Isten a béke. Ő mindig a béke, soha nem a háború felé irányít bennünket. Kötelezzük el tehát magunkat még inkább amellett, hogy a konfliktusokat az egyetlen emberhez méltó és égi áldással bíró eszközzel, a párbeszéd és a türelmes tárgyalás útján oldjuk meg, nem pedig hatalmi szóval, fegyverrel és fenyegetéssel" - mondta Ferenc pápa a vallási vezetők hatalmas kerekasztala mellett.

A katolikus egyházfő azt is kifejtette, hogy a vallásszabadság minden társadalomban elengedhetetlen eleme a békés együttélésnek, és egyetlen felekezetnek sincs joga ahhoz, hogy rákényszerítse magát másokra. "Ideje belátni, hogy a fundamentalizmus minden vallást bemocskol és korrumpál. Szabadítsuk meg hát magunkat azoktól a pusztító fogalmaktól, amelyek a szélsőséges eszmék, a fanatizmus és a terrorizmus révén sértik és meggyalázzák Isten nevét" - mondta a pápa, hozzátéve, hogy nem elég pusztán elítélni a szélsőségességet, tenni is kell azért, hogy felszámolják az egyenlőtlenségeket és az igazságtalanságokat. "Addig amíg az egyenlőtlenségek és az igazságtalanságok tovább burjánzanak, a Covidnál is szörnyűbb vírusok - a gyűlölet, az erőszak és a terrorizmus vírusai - szabadulnak ránk" - fogalmazott. Kirill pátriárka az Ukrajna elleni orosz háborút spirituális és ideológiai okokkal igyekezett igazolni, a Nyugattal vívott "metafizikai" összecsapásnak nevezve a háborút. Áldását adta a háborúba induló orosz katonákra, és felelevenítette azt az elképzelést, hogy az orosz és az ukrán valójában egy nép.

Mielőtt Kirill lemondta részvételét a kongresszuson, felmerült annak lehetősége, hogy Ferenc pápa Nur-Szultanban személyesen is találkozhatna a pátriárkával. A két egyházi vezető először 2016-ban Kubában találkozott személyesen, az ukrajnai háború első heteiben pedig videokonferencián egyeztettek. Ferenc pápa elítélte, hogy Kirill támogatja a háborút, és arra intett, hogy az orosz ortodox vezető nem válhat Vlagyimir Putyin orosz elnök "ministránsfiújává". A pápa kazahsztáni látogatásán mindazonáltal megbeszélést fog folytatni Antonyij metropolitával, illetve találkozik Ahmed el-Tajebbel, a közel-keleti szunnita referenciaintézménynek számító al-Azhar mecset nagyimámjával, Ravil Gajnutdinnal, az orosz muftik tanácsának elnökével és más ortodox, zsidó, evangélikus és iszlám vezetőkkel is.

