A háború elhúzódására készül Brüsszel

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét szombaton élőben közvetíti a HírTV. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a miniszterelnök felszólalása a közelgő önkormányzati és az Európai Parlamenti választások kampányidőszakára is hatással lesz. Deák Dániel szerint a migráció, a háború és a biztonság kérdésköre főszerepet kapnak majd a miniszterelnöki beszédben.

Tornádó pusztított az Egyesült Államokban

A szélviharban többen megsebesültek, a forgószél a Pfizer egyik gyárában is kárt tett. A széllökések ereje a 240 kilométer/órás sebességet is meghaladhatta, emiatt egy forgalmas autópályát is le kellett zárni, ideiglenesen.