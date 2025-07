A gyalázat tovább folytatódik Sebestyén József halála ügyében

Megosztás itt:

Az Euronews riportja szerint nincs bizonyíték arra, hogy Sebestyén Józsefet bántalmazták volna ukrán toborzók. (Erről írtunk tegnap publikált cikkünkben.)A riportban idézett kórházi alkalmazottak azt állítják, nem láttak külsérelmi nyomokat a férfi testén, és úgy vélik, a halálát egészségügyi problémák okozhatták. A cikk azt sugallja, hogy a férfi fizikai állapota már a letartóztatása előtt is rossz lehetett, és semmiféle külső behatásra utaló jel nem volt megfigyelhető, így szerintük nem támasztható alá a kínzásról szóló magyar állítás – hívja fel rá a figyelmet az Origó.

A Euronewsra hivatkozva a Kontroll, Magyar Péter testvérének lapja éppen most kezdi el az ukrán narratívának megfelelően tálalni az eseményeket. Szerintük nem is verték meg Sebestyén Józsefet, és kiemelik, hogy egy ápoló azt állítja, hogy nem voltak rajta verésnyomok, és hogy a pszichiátrián kezelték – hívja fel rá a figyelmet a Mandiner.

Bár az Euronews riportja szerint nem voltak külsérelmi nyomok Sebestyén József testén, és a halál okát egészségügyi problémákkal magyarázzák, magának a férfinak az utolsó vallomása egészen mást tükröz. A kárpátaljai magyar férfi – akit erőszakkal sorozott be az ukrán hadsereg – írásban is beszámolt a vele szemben elkövetett bántalmazásokról. Elmondása szerint halála előtt brutális kínzásokon esett át. A nyilvánosságra került videón a földön fekvő Sebestyén József hallható, amint kimerülten könyörög.

Nem bírom tovább. Nem bírom! Videót készítetek? – kérdezi, mire az egyik toborzó trágár módon válaszol neki, a másik így beszél: Szveta, gyere, gyógyítsd meg őt. Sebestyén József válasza: Igen, elfogadom, hogy segítsen.

A párbeszéd alapján világosan látszik, hogy a férfit megalázták, fizikai és pszichés nyomás alatt tartották, miközben láthatóan szenvedett és képtelen volt mozdulni. Sebestyén József halála előtt írásos nyilatkozatban is részletesen beszámolt a kényszersorozásról, az erőszakos bántalmazásról, valamint arról, hogy hogyan próbálták elhallgattatni.

Szombaton Beregszászon a rendőrség munkatársai őrizetbe vettek, és a Beregszászi Hadkiegészítő és Szociális Támogató Központba (RTCK és SZT) szállítottak– írta. Ezután „hétfőn, anélkül, hogy bármit is aláírtam volna, vagy hadkötelesként regisztráltak volna, átszállítottak a Munkácsi RTCK és SZT-be”. Itt közölték vele, hogy „nullára visznek”. „A dokumentumokat verés hatására írtam alá.” A férfi azt állította, hogy ezután a 128. különálló hegyi rohamegységhez került, majd hétfő éjjel háromkor továbbvitték, és ekkor kezdődött a súlyos fizikai bántalmazás:

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára visznek«. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni. Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel hazaküldték, de Sebestyén József állapota ekkor már súlyos volt. Mint írta: Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A rendőrök lefotózták a sérüléseit, azonban „a munkácsi RTCK és SZT emberei elvették a telefonját”, amit nem kapott vissza. A vallomás zárásaként így fogalmazott:

Az orvosi kezelés alatt mindennap rosszabbul érzem magam, nehéz mozogni, gyakorlatilag nincs étvágyam. Félek, mi történik majd, ha visszaküldenek azok közé, akik »majd befejezik, amit elkezdtek«.

Sajtóinformációk szerint a halála előtt vasdoronggal ütötték, és egy fényképfelvétel is alátámasztja a bántalmazás tényét, amelyen egyértelmű zúzódások láthatók a mellkasán. Az ügy kapcsán az Index arról számolt be, hogy a boncolást végző orvost, Joszip Akart az ukrán titkosszolgálatok zsarolták meg. A források szerint fiát erőszakkal sorozta be az ukrán hadsereg, és a fiú elengedését csak az apa együttműködése fejében ígérték meg. Az Index beregszászi forrásai szerint

Joszip Akar, akit rendszeresen alkalmaznak igazságügyi szakértőként, szinte bármilyen dokumentumhoz a nevét adja, ezzel igyekszik védeni fiát a mozgósítástól. Így magyarázzák azt, hogy a boncolási jegyzőkönyv – amely szerint nem voltak verésre utaló nyomok – a valóságtól eltérő lehetett.

Fotó: képernyőfotó