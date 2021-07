A Görögországba készülő magyaroknak kötelező regisztrálniuk

A magyarok kedvenc nyaralóhelye Horvátország mellett Görögország. A pandémia harmadik hullámának lecsengése után többen készülnek külföldre, de bizonytalanok, hogy milyen szabályok alapján lehet beutazni a hellének földjére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bármilyen oltást elfogadnak? Elég egy oltás is? Ha nincs oltásom milyen tesztet kérnek? Megannyi kérdés, melyre a válaszokat a ripost csokorba szedte.

Az egyik legfontosabb, hogy az utazónak minimum 24 órával az országba való belépés előtt online regisztrálni kell a https://travel.gov.gr/felületen, ahol kiválasztható a magyar nyelv is.

A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét.

A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi negatív Rapid/antigén gyorstesztet kell bemutatniuk, amennyiben nem rendelkeznek államilag hitelesített oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal.

Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma.

A görögök elfogadják a Sinopharm és a Szputnyik V-vel való oltást is, de szükséges a két oltás megléte.

Fontos tudni, hogy a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt.

Mire számíthat, aki közúton utazik Görögországba?

Ha valaki Románián és Bulgárián keresztül utazik, viszonylag egyszerű a dolga. A románok semmit nem kérnek, míg a bolgároknak uniós covid igazolás kell, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt, illetve 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt. Regisztrálni nem kell.

Ha a turista Szerbián keresztül menne, a határon oltóanyagtól független védettségi igazolványt kérnek, ugyanez érvényes Észak-Macedóniára is.

Görögországban június 24-től kültéren megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Forgalmasabb részeken, nagyobb tömegben továbbra is ajánlott kültéren is a maszk, de már nem kötelező. Zárt terekben, tömegközlekedési eszközökön azonban továbbra is kötelező előírás a maszk viselete. Amennyiben a sofőrön kívül más is utazik egy gépjárműben, szintén kötelező a maszk viselése.

2 milliót is fizethet, aki megbetegszik és megszegi a karantént A görög hatóságok gyorstesztet, esetleg PCR tesztet végezhetnek el az országba közúton és légi úton érkező utasokon. Akkor is, ha valaki védettségi igazolvánnyal rendelkezik. A rapid teszt esetében helyben megvárják az eredményt. Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott személyen PCR tesztet végeznek el, annak eredményét a szálláshelyén maradva kell megvárnia. Pozitív teszt esetén, abban az esetben ha a turista be van oltva, 7 nap karantént írnak elő, oltatlan személy esetében viszont 10 nap kötelező karantént szabnak ki. Mindkét esetben, a karantén utolsó napján újabb PCR tesztet végeznek. A karantén megszegése 5 ezer euró büntetéssel jár, ami közel kétmillió forint.

Ripost

Kép:Getty Image