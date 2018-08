„A gombhoz keresték a kabátot” – védője szerint ártatlan a Teréz körúti robbantó

A Teréz körúti robbantó védője szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák védence bűnösségét, akinek a büntethetősége is kétséges. A vád cáfol, ítélet szeptember 12-én várható.

Életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat a Teréz körúti robbantással vádolt férfi, aki saját bevallása szerint ártatlan, az apja az első padsorból kapacitálta, hogy védje meg magát, hiába. A férfit miután közölte, hogy nem akar részt venni a tárgyaláson elvezették. A teremben ülő családtagok közül azonban többen azt kiabálták, hogy a férfi nincs magánál.

Szeptemberben lesz két éve, hogy egy házi készítésű, szögekkel telepakolt bomba robbant fel Budapest belvárosában, életveszélyesen megsebesítve két rendőrt.Az akkor 23 éves férfit egy hónappal később fogták el. Bár a számtalan biztonsági kamerakép alapján nem tudták azonosítani, az ügyészség a helyszínen talált DNS minták, és a házkutatások során lefoglalt kábelek, és vegyszerek alapján bizonyítottnak látta, hogy a vádlott az elkövető. A kirendelt védő szerint hiába készülnek ítéletre, továbbra is rengeteg nyitott kérdés maradt.

Perbeszédében kritizálta a szakértők munkáját, azt mondta, hogy egy több ezer fokos robbanás után nem maradhatott DNS minta a robbanószerkezeten, hibásnak, és szabálytalannak nevezte a bűnjelkezelést, a házkutatásokat, és a helyszínbiztosítást is. Jován László szerint emellett nem vették figyelembe az enyhítő, vagy kizáró körülményeket, hanem egyszerűen az elfogott férfira akarták rábizonyítani a bűntényt.

„Elkezd az ember gyanakodni, hogy miért egyirányú a nyomozás, mi ennek az oka. Ha pedig elkezdünk gyanakodni, az már régen rossz, mert akkor felmerülnek olyan gondolatok is, nem fejtem ki, mert ez már egyfajta konteó része lenne. Felmerülhetnek olyan gondolatok is, hogy hát itt a gombhoz keresték a kabátot” – mondta.

„Ebben az ügyben, mert olyan jellegű ügy volt amilyen, egy különbség volt az összes többi ügyhöz képest. Eszközök, források, élőerő, szinte a lehetőségekhez képest korlátlanul rendelkezésre állt, hogy a köznyugalmat ilyen módon súlyosan megzavaró bűncselekmény felderítésére kerüljön sor. Nem volt nyomás, hogy mindenáron elkövető kell” – mondta Kovatits Gábor, ügyész.

A védő azzal is érvelt, hogy a vádlott Asperger-szindrómás, és antiszociális személyiségzavarral is küzd, ezek pedig a büntethetőségét is megkérdőjelezik. Ítélet két hét múlva várható.