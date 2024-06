A gengszterfilmek nagymenő amerikai sztárja öngólt rúgott azzal, hogy Donald Trumpot szidta + videó

De Niro kirohanására persze többen is reagáltak, a nyilvánosan elmondott monológ után azonnal is. A Fox News azt írta: a beszédek lezárása után a helyzet hamarosan káoszba torkollott, mivel De Nirót Trump támogatói kiabálták, amikor elhagyta a pódiumot. Még egy kiabálós meccsbe is belekeveredett egy MAGA-kalapos férfival, aki leszerepelt színésznek nevezte.

