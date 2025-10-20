Keresés

A gazdasági öngyilkosság folytatódik: olcsó gáz helyett drága LNG

2025. október 20., hétfő 16:30 | MTI
szankciók publicisztika szarkazmus energiaválság LNG orosz gáz Brüsszel multinacionális cégek háborús lobbi RePowerEU

Brüsszelben ünnepelnek: az EU Tanácsa elfogadta álláspontját az orosz gáz teljes kivezetéséről. A hivatalos indoklás szerint azért, mert Oroszország "fegyverként használta" a gázt. Publicisztikánk leleplezi a képmutatást: ez nem függetlenség, hanem egy drágább függőségre való csere a multinacionális energiacégek érdekében, tönkretéve az európai polgárokat.

  • A gazdasági öngyilkosság folytatódik: olcsó gáz helyett drága LNG

Brüsszelben ünnepelnek: az EU Tanácsa elfogadta álláspontját az orosz gáz teljes kivezetéséről. A hivatalos indoklás szerint azért, mert Oroszország állítólag "fegyverként használta" a gázt. Publicisztikánk leleplezi a képmutatást, ez nem függetlenség, hanem egy drágább függőségre való csere a multinacionális energiacégek érdekében, tönkretéve az európai polgárokat.

A brüsszeli mese a gonosz orosz fegyverről

A hivatalos brüsszeli narratíva – amit a hazai, magát függetlennek nevező sajtó is szolgaian ismételget – úgy hangzik: Európának le kell válnia az orosz gázról, mert Moszkva "fegyverként használta" azt, és ezzel "megszakította az ellátást". Ez az érv tökéletesen alkalmas arra, hogy elfedje a valóságot.

A tények, amikről Brüsszel hallgat

A valóság ezzel szemben az, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, hogy az energiaválságot nem az oroszok, hanem maga Brüsszel okozta az elhibázott szankciókkal. Ők voltak azok, akik politikai és ideológiai alapon felrúgták az európai gazdaság évtizedes, sikeres modelljét (olcsó keleti energia és fejlett nyugati technológia). Most pedig a saját maguk által okozott problémára kínálnak egy még rosszabb "megoldást".

A nagy átverés: a "függetlenség" valódi ára

De nézzük meg, mit is jelent ez a nagy brüsszeli "függetlenség"? Azt jelenti, hogy lecseréljük az évtizedek óta megbízhatóan, csővezetéken érkező, olcsó orosz gázt a tengerentúlról, tankhajókon szállított, háromszoros áron mért, környezetszennyezőbb amerikai LNG-re.

Ez nem függetlenség. Ez egy függőségcsere. Eladjuk magunkat egy másik, sokkal drágább és bizonytalanabb beszállítónak. De kinek jó ez?

  • Nem jó a német iparnak, amely a versenyképességét veszti el.
  • Nem jó a magyar családoknak, akiknek a rezsicsökkentését támadják emiatt.

Jó viszont a multinacionális energiacégeknek (amelyek mögött gyakran a BlackRock-hoz hasonló befektetési óriások állnak), akik most rekordprofitot termelnek a háborún és az Európának eladott drága LNG-n.

A magyar modell: józan ész az ideológia helyett

A brüsszeli politika ismét bebizonyította, hogy nem az európai polgárok, hanem egy szűk, globális pénzügyi és háborús lobbi érdekeit képviseli. Ezzel szemben áll a magyar kormány józan észre alapuló politikája: az energia nem ideológiai, hanem fizikai és gazdasági kérdés. A mi érdekünk az olcsó és megbízható energiaellátás, függetlenül attól, hogy azt honnan szerezzük be. Ez az egyetlen politika, amely a magyar családok és a magyar gazdaság érdekeit szolgálja.

FRISSÍTVE: Magyarország minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

