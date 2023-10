A gazdák állatait lopkodják a migránsok a határ környékén

Megosztás itt:

Maszkot viselő férfiak törtek be egy királyhalmi borász tanyájára. A biztonsági kamera felvételén jól kivehető, hogy egy zöld színű ruhát és szandált viselő alak üldözőbe veszi a jószágot, és rövid kergetőzés után elkapja a bárányt, majd átdobja azt a kerítés másik oldalán várakozó társához.

"Két migráns jött be a borosgazda udvarába, aki egyébként birkákat is tart. A birkaólból egy birkát emeltek ki, azzal futottak el. Fegyver nem látszódik a biztonsági kamera felvételein, de ez nem jelenti azt, hogy nem is voltak felfegyverkezve a szóban forgó migránsok" - nyilatkozta egy helyi férfi.

A környéken egyébként már többször is panaszkodtak a gazdák, hogy az illegális bevándorlók megtizedelik az állatállományt. Egy nevét és arcát nem vállaló királyhalmi fiatal is azon a környéken lakik, ahol folyamatosan vonulnak az illegális bevándorlók, ő elsősorban kiskorú testvéreit félti.

Én leginkább attól félek, hogy valami baj történik a testvéreimmel. Agresszívak a migránsok, van két lánytestvérem, őket féltem legjobban

- mesélte híradónknak a fiatal férfi.

A birkalopás a falu lakott területén, a helyi temetőtől mindössze 200 méterre történt, mondta Katona Róbert, a királyhalmi helyi közösség tanácselnöke. Hozzátette, éjszakánként akár többszázas csoportokban közlekednek a fegyveres migránsok.