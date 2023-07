A gabonaegyezményhez való visszatérésre szólította fel Oroszországot az ENSZ

Megosztás itt:

Mindeközben az orosz elnök egy vasárnapi interjúban kijelentette: továbbra is azon dolgozik, hogy ellássa az afrikai országokat gabonával, élelmiszerrel, műtrágyával és egyéb árucikkekkel.

"Szeretném megnyugtatni önöket, hogy országunk kereskedelmi és ingyenes alapon is képes kiváltani az ukrán gabonát, főként, hogy idén újabb rekordtermésre számítunk" - jelezte Putyin egy, az afrikai média számára írt cikkben, amelyet a Kreml honlapján is nyilvánosságra hoztak vasárnap éjjel.

A helyzet megoldásának kulcsa ahogy legutóbb, úgy most is Erdogan elnök lehet. A török államfő be is jelentette, hogy rövidesen egyeztetni fog Putyin elnökkel.

"Felszólítom az Orosz Föderációt, hogy a legutóbbi javaslatommal összhangban térjen vissza a fekete-tengeri kezdeményezések végrehajtásához. És sürgetem a globális közösséget, hogy egységesen álljon ki a hatékony megoldásokért ebben az alapvető erőfeszítésben" - fogalmazott António Guterres, az ENSZ főtitkára.

Az orosz-ukrán gabonamegállapodás újraindításához valószínűleg az Európai Unióra is szükség lesz: Moszkva ugyanis az orosz gabonára és műtrágyára kivetett szankciók feloldását kérheti a szerződés meghosszabbításáért cserébe.