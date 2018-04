A G7-csoport egységesen elítéli Oroszországot

MEGKEZDÕDTEK AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉT ELÕKÉSZÍTÕ TÁRGYALÁSOK AZ ORSZÁGHÁZBAN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MEGKEZDTE AZ EGYEZTETÉST A MAGYAR HATÓSÁGOKKAL AZ ELIOS KÖZBESZERZÉSEI KÖRÜLI SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOK MIATT. GULYÁS GERGELY ÁLLHAT A MIKROFON MÖGÖTT A MEGÚJULT KORMÁNYINFÓN ATV. JOBBIK: A KIEGYENSÚLYOZOTT TÁJÉKOZTATÁS LÁTSZATA SINCS MEG EGYES MÉDIUMOKNÁL. MÉSZÁROS LÁSZLÓT, PUSKÁS AKADÉMIA ÜGYVEZETÕJÉT SZERETNÉ UTÓDJÁUL A FELCSÚTI POLGÁRMESTERI POSZTRA MÉSZÁROS LÕRINC. MÁRKI-ZAY PÉTER: KELL EGY JOBBKÖZÉP PÁRT, EGY ÚJ FIDESZ, AMI NEM LOP - EGYENESEN. A KÚRIA SZERINT TÖRVÉNYTELEN VOLT A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROK SZERVEZETT SZAVAZTATÁSA AZ ÁPRILIS 8-I ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOKON. ORVOSI SZAKLAP: A MAGYAR KORMÁNY EGYRE KEVESEBBET KÖLT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, AMIÉRT A MAGYAROK AZ EGÉSZSÉGÜKKEL FIZETNEK. SZÉTROHADT, ROZSDA MARTA MENTÕAUTÓKKAL DOLGOZNAK A MENTÕK AZ ORSZÁG EGYIK LEGSZEGÉNYEBB TÉRSÉGÉBEN, BORSOD MEGYÉBEN. AZ ORVOSHIÁNYT NEVEZTE AZ ÁGAZAT EGYIK LEGÉGETÕBB PROBLÉMÁJÁNAK A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG ELNÖKE. DK: BALOG ZOLTÁN TÁVOZÁSA AZT JELZI, HOGY A KORMÁNYNAK TOVÁBBRA SEM FONTOS AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ OKTATÁS. PERT NYERT A TASZ: NEM TITKOLHATJA TOVÁBB A KORMÁNY A KÓRHÁZI FERTÕZÉSEK ADATAIT. MAGYAR HELYETT OROSZ CÉG BIZNISZÉT TÁMOGATJA A MAGYAR KORMÁNY. TÁVOZIK A MAGYAR TELEKOM NYRT. VEZÉRIGAZGATÓJA CHRISTOPHER MATTHEISEN, A HELYÉT RÉKASI TIBOR VESZI ÁT. NAV: 200 MILLIÓ FT ADÓT CSALT EL EGY 11 EMBERBÕL ÁLLÓ BORRAL KERESKEDÕ ÉS FUVAROZÁSSAL FOGLALKOZÓ BÛNSZERVEZET. KÖZEL 470 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT A KISVÁRDAI STADION KIVITELEZÉSE. HÖOK: DISZKRIMINATÍV VOLT A MAGYAR FELVÉTELIZÕKRE NÉZVE, HOGY AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM JOGI KARA MEGSZÜNTETTE A MAGYAR NYELVÛ FELVÉTELIZÉST. A MAGYAROK 53 SZÁZALÉKA SZÁMÍT ARRA, HOGY A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉVBEN JAVULHAT AZ ORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE IS. FRANKFURTER ZEITUNG: A KORRUPCIÓ ELLENI HARC SIKERE LEHET AZ EU-S TÁMOGATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK EGYIK ÚJ FELTÉTELE. BBC: 10 ÉV ALATT MAGYARORSZÁGON NÕTT LEGINKÁBB A MEGOSZTOTTSÁG EURÓPA ORSZÁGAI KÖZÜL. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KEVESEBB PÉNZZEL TÁMOGATNÁ MAGYARORSZÁGOT ÉS LENGYELORSZÁGOT, MERT NEM TELJESÍTIK A JOGÁLLAMISÁG FELTÉTELEIT. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON PANASZOLTA BE A ROMÁN ÁLLAMFÕT A SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY, AMIÉRT NEM VÁLTOTTA LE A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZT. ELSÕ OLVASATBAN ELFOGADTA AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZETET A FRANCIA NEMZETGYÛLÉS. RENDELETET ÍRT ALÁ AZ ÖRMÉNY KORMÁNY MENESZTÉSÉRÕL AZ ÁLLAMFÕ. GEORGE H. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖKÖT INTENZÍV OSZTÁLYON ÁPOLJÁK, TÚL VAN AZ ÉLETVESZÉLYEN. OROSZ KÜLÖGYMINISZTER: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK VALÓJÁBAN NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN KIVONULNI SZÍRIÁBÓL. JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT EGY KISTEHERAUTÓ TORONTO BELVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 10 EMBER ELHUNYT. SZÁNDÉKOSNAK TÛNIK, HOGY A BÉRELT KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE A TORONTÓI JÁRÓKELÕK KÖZÉ HAJTOTT. EGY AMERIKAI PORTÁL SZERINT BÁRMIKOR FOLYTATHATÓK AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETEK ALFAHÍR. DÉL-KOREÁT KÖVETVE ÉSZAK-KOREA IS LEÁLLÍTOTTA PROPAGANDÁT HARSOGÓ HANGSZÓRÓIT. CSAKNEM KÉTMILLIÓ BEJEGYZÉST TÖRÖLT MÁR IDÉN A FACEBOOK A SZÉLSÕSÉGES TARTALMAK ELLENI FELLÉPÉS KERETÉBEN. 18 FAVÁGÓT ÖLTEK MEG A BOKO HARAM TERRORSZERVEZET DZSIHADISTÁI NIGÉRIA ÉSZAK-KELETI RÉSZÉN. LEGKEVESEBB 18 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A KÍNAI CSINGJÜAN VÁROSÁNAK EGYIK KARAOKEKLUBJÁBAN TÖRTÉNT TÛZESETNEK. IRÁN KILÉPHET AZ ATOMSOROMPÓ-EGYEZMÉNYBÕL, HA TRUMP FELMONDJA A MEGÁLLAPODÁST. A DINASZTIAALAPÍTÓ REZA PAHLAVI IRÁNI SAH ELVESZETT MÚMIÁJÁT TALÁLHATTÁK MEG TEHERÁNBAN. ELFOGOTT A RENDÕRSÉG EGY UTAST, AKI ÁPRILIS 15-ÉN HAJNALBAN A LAJOSMIZSÉRE TARTÓ VONATON BRUTÁLISAN BÁNTALMAZOTT EGY JEGYKEZELÕT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK NEM JOGERÕSEN AZT A FÉRFIT, AKI BRUTÁLISAN VÉGZETT ISMERÕSÉVEL. A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY FÉRFI ABBAN A KÖZÚTI BALESETBEN, AMELY A 3-AS SZÁMÚ FÕÚTON, AZ ARNÓTI KÖRFORGALOM KÖZELÉBEN. SZERDÁN KEZDÕDIK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁGGAL VÁDOLT GYÕRKÖS ISTVÁN BÜNTETÕPERÉNEK TÁRGYALÁSA. SZÍVINFARKTUS MIATT KÓRHÁZBA KERÜLT ID. OCSKAY GÁBOR, A MAGYAR JÉGKORONG EGYIK LEGMEGHATÁROZÓBB ALAKJA NEMZETI SPORT. EGY EMBER MEGHALT, MÁSIK KETTÕ MEGSÉRÜLT EGY BALESETBEN A 3-AS FÕÚTON, HORT ÉS HATVAN KÖZÖTT.