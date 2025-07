A franciák kiemelten nagy összeggel szálltak be Ukrajna finanszírozásába

Megosztás itt:

"Konkrét témákról beszéltünk: fegyverekről, pénzügyekről, újjáépítésről és szankciókról. Francia kollégáink saját szemükkel látták, hogyan él Kijev az éjszakai támadások után. Ez hathatósan megerősíti a drónokról, légvédelemről és vadászgépekről szóló párbeszédet. Ezekre most van szükség, ezért az egyik téma a katonai segítség növelése és haditechnikai eszközök Ukrajnában történő közös gyártására való átállás volt" - írta Szviridenko a Telegramon a kijevi találkozó után.

A miniszterelnök tájékoztatott arról, hogy Olekszij Szoboljev gazdasági miniszter két nyilatkozatot írt alá a francia féllel. Az első egy új, 200 millió eurós alap létrehozásáról szól, amely 2026-tól nyújt majd támogatást az infrastruktúra helyreállítására és a gazdaság élénkítésére. "Tavaly az első program iránti kereslet több mint háromszorosan meghaladta a lehetőségeket: 750 millió eurónyi igény érkezett a rendelkezésre álló 200 millióra. Ez jó jel: az ukrán és a francia üzleti szféra közös projektekben gondolkodik" - jegyezte meg a kormányfő. A második, most aláírt nyilatkozat egy kormányközi megállapodás előkészítéséről szól olyan stratégiai projektekre vonatkozóan, amelyek a védelem, az energetika, a digitalizáció terén valósulnak meg, valamint ásványi kincsek kitermelésére irányulnak. "Nemcsak befektetésekről van szó, hanem együttműködésről, technológiákról és az európai piacokhoz való hozzáférésről is" - hangsúlyozta Szviridenko.

"A felek külön megvitatták a drónprogram idei évi finanszírozását, külön kitérve arra, hogyan lehetne felgyorsítani a beszerzéseket és aktivizálni más finanszírozási forrásokat. A francia fél megosztotta elképzeléseit az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomagok kialakításának lehetséges módozatairól, beleértve egy rugalmasabb formátumot, amely konkrét célokat és időbeni teljesítéseseket írna elő" - emelte ki a miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is fogadta a francia külügyminisztert, akivel elsősorban Ukrajna légvédelmének erősítéséről beszélt. "Megvitattuk a védelmi segítséget, különösen a légvédelmi eszközök iránti szükségletet, katonáink kiképzését, valamint az Ukrajnát segítő országok úgynevezett Rammstein-formátumú találkozóinak eredményeit. Készen állunk a közös védelmi gyártás bővítésére. Már született döntés francia cégek részéről, hogy megkezdik drónok gyártását Ukrajnában. Ez számunkra rendkívül értékes. Beszéltünk továbbá az Oroszország elleni szankciókról és Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásairól is" - számolt be Zelenszkij a Telegramon.

Az elnök köszönetet mondott Emmanuel Macron francia elnöknek és Barrot külügyminiszternek a támogatásért, valamint megköszönte Franciaországnak a Mirage típusú repülőgépeket. Az államfő sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a találkozó során Zelenszkij üdvözölte az Európai Unió Oroszországgal szembeni 18. szankciós csomagjának elfogadását, különösen az orosz kőolaj felső árkorlátjának csökkentését.

"Folytatnunk kell erőfeszítéseinket, hogy segítsünk önöknek megvédeni az ukrán népet, és fokozzuk a nyomást Oroszországra annak érdekében, hogy elérjük a tűzszünetet. Ez lehetővé teszi valódi béketárgyalások megkezdését, amelyek igazságos és tartós békéhez vezetnek" - hangsúlyozta Barrot az ukrán elnöki honlapon megjelent közlemény szerint.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock