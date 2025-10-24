Keresés

2025. 10. 24. Péntek
A francia vezetés további fegyverarzenál Ukrajnának való átadásával fokozza a háborút

2025. október 24., péntek 22:10 | MTI
Emmanuel Macron Háború Ukrajnában Aster légvédelmi rakéták Mirage vadászgépek

Franciaország "a következő napokban" további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának - közölte Emmanuel Macron az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának pénteki londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök sok más résztvevőhöz hasonlóan videokapcsolaton keresztül csatlakozott.

  • A francia vezetés további fegyverarzenál Ukrajnának való átadásával fokozza a háborút

"A következő napokban további Aster rakétákat, új képzési programokat és új Mirage-okat szállítunk" - mondta az államfő. Emmanuel Macron, aki Párizsból vett részt a találkozón, további részleteket nem árult el.

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000 repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt. Az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel. Az Ukrajnának eddig leszállított Asterek számát nem közölték, annyit lehet tudni, hogy a további szállításokat Ukrajna kérte.

"Nagyon fontos, hogy folytassuk Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseinket és az Oroszországra gyakorolt nyomást" - hangsúlyozta Emmanuel Macron a 26, főként európai állam alkotta önkéntes koalíció vezetői előtt.

A találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök irányította Londonban, személyesen jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár. Húsz

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

