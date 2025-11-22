A francia vezérkari főnök: Fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó

Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó

Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó

Nagy összegek tűnnek el Ukrajnában + videó

A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

A Svenk legújabb adásában többek között szó volt a Sárkányok Kabul felett című új magyar akció-dráma premierjéről, egy Dobó Kata által rendezett romantikus fantasy-vígjátékról és születése 90. évfordulója apropóján Törőcsik Mari filmjeiről is.

A miniszterelnök a háborúellenes aláírásgyűjtés során több családot is felkeresett és személyesen kérte támogatásukat.

