A francia vezérkari főnök: Fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó

A Svenk legújabb adásában többek között szó volt a Sárkányok Kabul felett című új magyar akció-dráma premierjéről, egy Dobó Kata által rendezett romantikus fantasy-vígjátékról és születése 90. évfordulója apropóján Törőcsik Mari filmjeiről is.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.