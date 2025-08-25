A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet

Megosztás itt:

A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban.

A francia külügyminisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy "a nagykövet állításai elfogadhatatlanok".

Hozzátette: Kushnernek hétfőn kell megjelennie a minisztériumban.

Fotó: Shutterstock