„A föld cipzárként nyílt meg” - csaknem négy kilométer hosszú hasadékból tör fel a láva Izlandon

A mostani kitörés is a fővároshoz közeli, délnyugati fekvésű Reykjanes-félszigeten, a Sundhnúkur-kráterláncban, a Svartsengi-vulkánrendszerben történt, ahol legutóbb májusban volt ilyen jellegű aktivitás. A láva egy becslések szerint 3,9 kilométer hosszú hasadékból tört a felszínre, amit számos földlökés kísért, amelyek legerősebbje elérte a 4-es erősséget, s Reykjavík lakói is érezték.

