A fokozódó terrorveszély miatt toloncolna ki migránsokat Olaszország + videó

2025. október 24., péntek 19:00 | HírTV

A kockázat több összetevőből áll: a migránsok nehezen illeszkednek be a társadalomba, a baloldal a kormány ellen uszítja őket, valamint könnyen csapódnak szélsőséges iszlamista mozgalmakhoz. A cél az, hogy a kitoloncolást lehetővé tévő megállapodásokat kössenek afrikai államokkal.

  • A fokozódó terrorveszély miatt toloncolna ki migránsokat Olaszország + videó

Az olasz titkosszolgálatok már régóta figyelmeztetnek arra, hogy az illegális bevándorlásnak komoly nemzetbiztonsági veszélyei vannak. A közel-keleti krízis csak felerősítette az Olaszországban élő migránsok kormányellenes érzelmeit. Az olasz baloldal is kihasználja, hogy a bevándorlók egy része nem akar beilleszkedni a társadalomba, és a kormány ellen uszítja őket. Szakértők szerint azonban a másodgenerációs bevándorlóknak nem csak a baloldallal vannak összefonódási, hanem szélsőséges iszlamista mozgalmakkal is.

