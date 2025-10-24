A fokozódó terrorveszély miatt toloncolna ki migránsokat Olaszország + videó

Megosztás itt:

Az olasz titkosszolgálatok már régóta figyelmeztetnek arra, hogy az illegális bevándorlásnak komoly nemzetbiztonsági veszélyei vannak. A közel-keleti krízis csak felerősítette az Olaszországban élő migránsok kormányellenes érzelmeit. Az olasz baloldal is kihasználja, hogy a bevándorlók egy része nem akar beilleszkedni a társadalomba, és a kormány ellen uszítja őket. Szakértők szerint azonban a másodgenerációs bevándorlóknak nem csak a baloldallal vannak összefonódási, hanem szélsőséges iszlamista mozgalmakkal is.