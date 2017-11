A filmes után a sportvilágot is utolérte a botrány

A Weinstein-ügy kirobbanása óta szinte mindennap újabb esetre derül fény. Legutóbb az egyik legnevesebb amerikai humorista, a magyar származású Louis CK ismerte el, hogy több nőt is szexuálisan zaklatott. Botrányba keveredett Sepp Blatter is, ő az amerikai női futballválogatott kapusát fogdosta egy díjátadón.

Máskor nyüzsög a sztároktól és a fotósoktól a vörös szőnyeg az American Cinematheque Award filmes díj átadóján, idén azonban a legtöbben nem vállalták, hogy a sajtó elé álljanak – nehogy kellemetlen kérdéseket kapjanak a közelmúltbeli zaklatási botrányokról. Az egyik kivétel a gálán díjazott Amy Adams volt.

„Ez nem csak Hollywoodon söpör végig. Szerintem fontos tudni, hogy ez társadalmi probléma, amelyet elkezdtünk észrevenni. Mint egy hurrikán, ez a dolog egyre nagyobb, szerintem azért, mert a nők elkezdik úgy érezni, biztonságban vannak, ha előállnak ezzel, és beszélnek róla. Ez jó dolog” – fogalmazott Adams.

Egy másik női színész is örül, hogy sorra felszínre kerülnek a hollywoodi zaklatási ügyek.

„Ennek már nagyon rég meg kellett volna történnie Hollywoodban, hála Istennek, végre megtörtént. Mostantól az emberek jobban meggondolják, bánhatnak-e tiszteletlenül egy nővel. K***ára ideje volt” – nyilatkozta Kat Graham.

A leggyorsabb lefolyású botrány Louis CK-é volt. Az első számú amerikai humoristáról csütörtökön jelent meg a The New York Timesban egy cikk, amelyből kiderült: sorozatosan azzal zaklatta a nőket, hogy nézzék, miközben maszturbál. A magyar származású humorista pénteken már nyilvánosságra is hozott egy közleményt, amelyben mindent beismer, és bocsánatot is kér. Ennek ellenére az már biztos, hogy a komikus új filmje nem kerül a mozikba, szerződéseit felbontják, és még a jeleneteit is kivágják egy korábban felvett műsorból.

Közben mindennap több új esetre is fény derül. A legutóbb például Anthony Edwards, a Vészhelyzet Greene dokija számolt be arról, hogy még tizenkét éves gyerekszínészként molesztálta egy Gary Goddard nevű producer, aki több más fiatalkorút is zaklatott, és volt, akit meg is erőszakolt.

A sportvilágot is elérte a szexuális zaklatási botrány

Az amerikai női labdarúgó-válogatott kapusa, Hope Solo egy portugál lapnak beszélt arról, hogy a FIFA korrupciós botrányba belebukott elnöke egy 2012-es díjátadón molesztálta őt. Joseph Blatter tagadja a vádakat, a The Guardiannak annyit nyilatkozott: a sportoló állításai nevetségesek.