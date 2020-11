A fertőzöttek száma már több mint 58,6 millió

4320 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 174 618-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3800-ra emelkedett, 42 915-en meggyógyultak. Magyarországon szétterjedt a koronavírus, a települések kilencven százaléka érintett - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A nemzet egy emberként tisztelettel adózik az egészségügyi és szociális dolgozók teljesítménye előtt - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán. Kásler Miklós arra kérte az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozókat, hogy őrizzék meg hitüket ebben a rendkívüli időszakban. A Vöröskereszt is segít a koronavírus-szűrésekben, elsősorban adminisztratív munkával támogatják a szűrőpontokon dolgozókat önkénteseik – mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Továbbra is elérhető az ingyenes influenza elleni oltóanyag minden magyar állampolgár számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A ma hatályba lépő kormányrendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú cégek közterületi parkolói is bárki számára ingyenesen igénybe vehetők lesznek este 7 és reggel 7 óra között. A kormány felkérte az önkormányzatokat, hogy rendelkezzenek az önkormányzat vagy a tulajdonában álló gazdasági társaságok parkolóinak bárki számára való megnyitásáról hétfőtől, és erről a döntésükről 48 órán belül tájékoztassák a lakosságot. Karácsony Gergely főpolgármester választási kampányában azt ígérte, hogy a Városháza parkolója közparkká alakul. Egy év eltelt, de még mindig a helyi politikusok autói parkolnak a téren. Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere felszólította a főpolgármestert, hogy adják át a parkolóhelyeket azoknak, akik a kerületben laknak. Az ITM a környezetkímélő közlekedés és az elektromobilitás ösztönzése jegyében összesen 1 milliárd forint támogatást biztosít elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásához. Az első pályázati időszak ma kezdődik és november 27-én ér véget. A Fidesz frakcióvezetője szerint „szörnyű, hogy a baloldali politikusok egy spekuláns piszkos pénzéért bármikor készek arra, hogy elárulják Magyarországot”. Kocsis Máté a Facebook-oldalán hangsúlyozta: „amint előkerül Európában a migráns-vita, valahogy rögtön előkerül ez a Soros nevű amerikai dollármilliárdos is, és utasításokat ad a magyar baloldali pártoknak”. Magyarországra akarják fogni a gazdag EU országok a saját fukarságukat - így kommentálta a helyreállítási alaphoz kötött jogállamisági feltételeket Szájer József a Hír Tv Bayer show című műsorában. A Fidesz EP-képviselője szerint ezek az országok hazánkkal akarják elvégeztetni azt a szívességet, hogy a vétójoggal élve nekik ne kelljen finanszírozni ezeket a hiteleket. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 58,6 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,4 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább javul a járványhelyzet Csehországban. A laboratóriumi tesztek egy nap alatt 3187 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami ezerrel kevesebb, mint egy hete. Az aktív fertőzöttek száma 88 825-re csökkent. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismét több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, a járvány kezdete óta elhunytak száma már megközelítette a 11 ezret. Romániában meghaladta a tízezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Belgiumban 4165-re zsugorodott az új fertőzöttek napi átlagos száma, a járvány kezdete óta 15 522 halálos áldozata van az új típusú koronavírusnak. A koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozások meghosszabbítását sürgette a német kormánykoalíció több vezető politikusa. Francia országban egy nap alatt csaknem 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Három lépcsőben oldja fel fokozatosan 2021 januárjáig a francia kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett általános karantént - mondta Gabriel Attal kormányszóvivő. Az Egyesült Államokban már 12,5 millióan kapták el a vírust. Az amerikai és a kanadai egészségügyi rendszert is túlterhelés veszélyezteti. Torontóban kijárási korlátozásokat vezetnek be. Az Egyesült Államokban még december közepe előtt megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltások beadása – közölte Moncef Slaoui, a kormány által szervezett oltási kampány egyik magas rangú vezetője. A figyelmeztetések ellenére több mint kétmillió amerikai ült repülőre a hétvégén - közölte az amerikai repülésbiztonsági hatóság. Donald Trump amerikai elnök nem kérte a beavatkozást a szavazatszámlálás folyamatába - jelentette ki Lee Chatfield, a michigani képviselőház republikánus elnöke a Fox televíziónak adott interjújában. Nem hátsó szándékból, hanem a hivatalos eljárás lezárulásának kivárása miatt maradt el az orosz gratuláció az amerikai elnökválasztás győztesének - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Oroszország garanciákat akar a Nyitott égbolt szerződés megmaradó részes államaitól arra, hogy az Egyesült Államok kilépése után is biztosítják egész területük, így az amerikai objektumok feletti átrepülést. A szíriai Deir-ez-Zór tartomány 14 fegyveres halt meg izraeli légicsapásokban - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű aktivistahálózat. A jobbközép ellenzék pártjainak szövetségbe olvadását szorgalmazta akár egységes parlamenti erőként Matteo Salvini, a Liga vezetője, miközben az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország önállósága elveszítésétől tart. Több ezren kísérték utolsó útjára Irinej pátriárkát, a szerb ortodox egyház vezetőjét Belgrádban, de nagyon kevesen viseltek maszkot, és nem tartották egymástól a kellő távolságot sem. Legkevesebb 5 embert megöltek fegyveresek egy nigériai mecsetben, ahonnan 18 jelenlévőt el is raboltak. Többfelé ónos esőre, néhol ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Szent Márton Gyermekmentő szolgálatnak gyűjt adományokat idén a Fiatal Családosok Klubja. Péni István jobb eredményt ért el a világcsúcsnál a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett Hungarian Open nemzetközi légfegyveres versenyen, de ebben a sportágban csak kontinensviadalon, világkupán, világbajnokságon, vagy olimpián lehet csúcsot dönteni. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 3:0 Osztrák jégkorongliga: Dornbirn Bulldogs (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 2:3 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - UTE 6:4; Gyergyói HK - Dunaújvárosi Acélbikák 4:1; DEAC - Opten Vasas HC 1:5