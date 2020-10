A fertőzöttek száma 35 millió, a halálos áldozatoké 1,043 millió a világon

Egyre több idős ember betegszik meg a koronavírus-járvány második hullámában, de továbbra is a fiatalabb korosztály érintettebb - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: továbbra is a felszálló ágban van a vírus hazánkban. A visegrádi országokra vonatkozó beutazási könnyítő feltételek újraszabályozásáról döntött a kormány - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. Az Országgyűlés ma kivételes eljárásban előbb megtárgyalja, majd el is fogadhatja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényjavaslatot, amely alapján az orvosok három lépcsőben kaphatnak béremelést. Történelmi előrelépést jelent az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Magyar Orvosi Kamara szerint tisztességes és tiszta viszonyokat teremt az orvosok bérét is rendező törvénytervezet. Lénárd Rita, a szervezet alelnöke Magyarország élőben című műsorunkban úgy vélte, hogy a javalat több pontja még egyeztetésre szorul. A kormány javaslatára a Magyar Orvosi Kamara összes, törvényi szinten kezelendő módosító javaslatát elfogadta a parlament törvényalkotási bizottsága - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. 760 koronavírusos beteget kezeltek eddig a Dél-pesti Centrumkórházban, százhúszat közülük az intenzív osztályon - közölte Vályi-Nagy István, a kórház főigazgatója. Az ország és az egészségügy széthullását, és gazdasági válságot vizionált Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő a parlamentben. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: számtalan gazdaságvédelmi és a munkahelyek megőrzését segítő intézkedést hoztak az elmúlt hónapokban, így nem helytálló Vadai Ágnes kritikája. Állítsák le a rémhírterjesztést a baloldali pártok, ha a járvány második hullámában segíteni nem akarnak, akkor legalább ne gátolják a védekezést - mondta parlamenti felszólalásában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Gajda Péter mellett sokkal jobban ki kell állnia az MSZP vezetésének – nyilatkozta Mesterházy Attila, a párt országgyűlési képviselője a Hír Tv-nek a kispesti korrupciós botránnyal kapcsolatban. Informátor című műsorunknak Kispest szocialista polgármestere elismerte, hogy ismeri V. Ákost, azt a férfit, aki arcát vállalva beszélt a műsorban arról, hogy ő maga szem és fültanúja volt mindannak, ami a Lackner-féle hangfelvételeken hallható. Elfogadhatatlan és gyomorforgató az, hogy a mindenkit kioktató ellenzék egy Judapestező nácit indít az időközi választáson Szerencsen - mondta az indexnek adott interjújában Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs hangsúlyozta: a főpolgármester ahelyett, hogy megvédené legalább a budapestieket, külön kampányvideóban áll ki az antiszemita, rasszista, cigánygyűlölő jelölt mellett. Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a hátrányos helyzetű településeken működő kis- és mikrovállalkozások fejlesztési támogatásáról - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. 46 magyar kis- és középvállalkozás külpiacra jutását támogatja a kormány a 25 milliárd forintos Nemzeti exportvédelmi programon belül meghirdetett 2 milliárd forintos keretösszegű pályázatnak köszönhetően - jelentette be Szijjártó Péter miniszter. Felháborító és példátlan az a szóhasználat, amivel Vera Jourová európai bizottsági alelnök illette Magyarországot - mondta a KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Simicskó István szerint ebben a kritikus vírushelyzetben a magyar kormánynak az a feladata, hogy védje az országot, a nemzeti és a keresztény értékeket, és továbbra is világos és kiszámítható politikát folytasson. Az Európai Bizottság jogállamisági jelentése nem ad valós képet a tagállamokról - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Tekintettel arra, hogy az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány mindenkit új feladatok elé állított, a visegrádi országok még szorosabbra kívánják fűzni együttműködésüket a védekezésben - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Prágában. A világon 35,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 043 061, a gyógyultaké 24,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Júniushoz képest csaknem megötszöröződött a koronavírussal kórházban ápolt betegek száma Ukrajnában - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Romániában már több mint 8 ezer koronavírussal fertőzött beteg szorul kórházi ápolásra, több megyében telítődtek az intenzív terápián számukra elkülönített helyek, miközben ismét rekordot döntött a pozitív tesztek száma. Csehországban újra életbe lépett a szükségállapot, amelyet a kormány hirdetett ki harminc napra, hogy jogi alapot teremtsen a koronavírus-járvány elleni gyorsabb és hatékonyabb fellépésre. Spanyolországban átlépte a 800 ezret a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, fertőzés eddig 32 225 ember halálát okozta. Olaszországban 24 óra alatt 2257 új beteget regisztráltak. A bárok, amelyek eddig este 10 óráig nyitva tarthattak, nem nyithatnak ki Párizsban, a sportolásra alkalmas helyiségek és az uszodák sem fogadhatnak legalább két hétig felnőtteket. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 888-cal 1 225 889-re emelkedett. Nem fogadta meg az ír kormány az egészségügyi szakértők vasárnap esti javaslatát, nevezetesen, hogy emelje a legszigorúbb szintre, ötös fokozatúra a bezárkózást a koronavírus-járvány ellen, de szigorított a szabályokon. Donald Trump amerikai elnök elhagyta a Walter Reed katonai kórházat - jelentette a Fehér Ház és az amerikai média. Donald Trump amerikai republikánus elnök alig hogy elhagyta a kórházat, máris tervezi a második elnökjelölti vitáját kihívójával, Joe Biden demokrata párti elnökjelölttel - tudatta Tim Murtaugh, Trump újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója. Napi rekordot döntött mind a koronavírus-fertőzöttek, mind a ragály miatt elhunytak számának növekedése Mexikóban - adta hírül a mexikói egészségügyi minisztérium. Az azeri erők rakétákkal lőtték Hegyi-Karabah székhelyét, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadtak - jelentette az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium. Közös nyilatkozatban szólította fel azonnali tűzszünetre a Hegyi-Karabah birtoklásáért hadban álló Örményországot és Azerbajdzsánt Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország külügyminisztere. Hasonlóképpen nyilatkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök az örmény hivatali partnerével, Nikol Pasinjánnal lefolytatott telefonbeszélgetése során. Kormányzati épületeket ostromoltak meg tüntetők Kirgizisztán fővárosában, benyomultak a kabinet, valamint a parlament irodáiba. Hívei kiszabadították a korrupció miatt börtönbüntetésre ítélt volt elnököt, Almazbek Atambajevet. Orosz kollégáikhoz hasonlóan a berlini Charité klinika orvosai sem találtak harci méreganyagot Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mintáiban - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Antiszemita indíttatású gyilkossági kísérlet gyanújával nyomoznak a Hamburgban egy zsinagóga előtt gyalogsági ásóval elkövetett támadás ügyében - közölték a németországi város hatóságai. A görög biztonsági szolgálatok szerint négy európai civilszervezet migránsok csempészésével foglalkozik - közölte Sztéliosz Pécasz görög kormányszóvivő. A szíriai kurd autonóm régió vezetése bejelentette, hogy kegyelemben részesít az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez köthető csaknem 25 ezer szíriai állampolgárt. Rakétatámadást hajtott végre a palesztin Hamász mozgalom Izrael ellen, ám semmilyen kárt nem okozott - adta hírül az izraeli hadsereg. Tizenkét holttestet talált Mexikóban a rendőrség két elhagyott furgonban Villa de Ramosban, 600 kilométerre északra Mexikóvárostól - adta hírül a helyi hatóság. Újabb a szerb-magyar határ alatt átvezető alagutat fedeztek föl a rendőrök Csongrád-Csanád megyében, 74 határsértőt tartóztattak fel a térségben. Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés bűntette miatt vádat emeltek száztíz ember ellen, aki több mint hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az érintettek a kárt megtérítették. Gáz-riasztófegyverrel hadonászott egy utas a budapesti 1-es villamoson, az 53 éves férfi ellen fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indítottak nyomozást. Fucsovics Márton kikapott az orosz Andrej Rubljovtól a francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében. A válogatott labdarúgó-mérkőzések után újra együtt edzhet majd mainzi csapattársaival Szalai Ádám, akit két héttel ezelőtt kitettek az együttes keretéből. A Zalakerámia ZTE KK hat kosarasa is pozitív koronavírustesztet produkált, ezért elmarad a Alba Fehérvár elleni mérkőzés a férfi NB I-ben.