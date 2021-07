A fertőzöttek száma 189,5 millió, a halálos áldozatoké 4,07 millió a világon

Ha a baloldalon múlt volna, akkor ma a magyar emberek fele be sem lenne oltva - reagált a baloldali pártok nyilatkozataira a Fidesz-frakció. A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor: az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás. A Magyar Orvosi Kamara is egyetért az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásával. Kásler Miklós: jobb lenne, ha a harmadik oltás nem lenne azonos az első két vakcinával – Magyarország élőben. Az iskolakezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik – mondta el a miniszterelnök. Közös álláspont kialakítására törekednek Európa jövőjéről a visegrádi országok – mondta Kövér László a V4-ek fehérvárcsurgói találkozóján. Klímavédelmi beruházásokra lehet pályázni a balatonnál, amelyre több mint 538 millió forintot ad a kormány az önkormányzatoknak – mondta Schanda Tamás államtitkár. ITM-államtitkár: a következő tíz évben 36 milliárd forinttal támogatja a kormány zöldbuszok vásárlását és üzemeltetését. Az emberéleteket és súlyos anyagi károkat követelő németországi áradások miatt, Orbán Viktor a magyar emberek nevében részvétét fejezte ki Angela Merkelnek. Több élelmiszert és ételízesítőt is vissza kell hívni a forgalomból allergén és szennyeződésveszély miatt - olvasható a NÉBIH honlapján. Már több mint 188,8 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb szigorításokról döntött. Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában. A dél-hollandiai Maastricht városa felszólította tízezer polgárát, hogy hagyja el otthonát és keressen védelmet az árvíz elől. Egy hónapos felújítási munkák után, vasárnaptól újra fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar. Újabb vonalain vezeti be az elsőajtós felszállást a BKK ott, ahol nem okoz menetidő-növekedést. Heves zivatarokra, intenzív esőzésekre figyelmeztet az OMSZ. Sérülése miatt Babos Tímea nem indul a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia tenisztornáján.