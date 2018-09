A félidős választásokba való beavatkozással vádolta meg Trump Kínát

A kínai termékekre kivetett amerikai vámtarifák nem csak a vállalatokra, de a vásárlókra is hatással lesznek – ettől tartanak a szakértők. Nem tudni ugyanis, hogy a plusz tehernek mekkora hányadát hárítják majd át a cégek a vásárlókra.

„Biztosan hatással lesznek a vásárlókra a magasabb árak, csakúgy mint a vállalatokra. Megosztásról lehet szó, vagyis, hogy a vállalatok bevállalják a többletet, de annak egy részét áthárítják a fogyasztókra is. Január elsejétől a vámtarifák tízről huszonöt százalékra emelkednek. Ez egy elég jelentős növekedés” – mutatott rá Sara Hsu, az amerikai State University of New York docense.

Kína a legnagyobb textil ellátója az amerikai piacnak, az import majdnem 40 százalékát adják. Azonban nem csak ez az ágazat érintett. Az amerikai multinacionális vállalatok többsége az ázsiai országban gyártat.

„Nagyon sok amerikai vállalat gyártja a termékeit a tengeren túl. Ezért is lesz hatással a kínai termékekre kirótt vámtarifa az amerikai vállalatokra. Ezek a vállalatok majd el akarnak költözni máshova, leginkább a tarifák miatt. De ezt nagyon nehéz lesz meglépniük” – vélekedett a szakértő.

FED: tartható a növekedés

Közben az amerikai jegybank szerepét betöltő FED kamatot emelt az Egyesült Államokban. Előrejelzésük szerint az elkövetkező három évben fenntartható lesz a növekedés.

„Hogyha megnézzük az amerikai gazdaság össz teljesítményét nemzeti és globális szinten, akkor nehéz bármilyen változást is látni mostanság. Más módon is nézhetjük ezt. Megkérdezhetik, hogy minden vámtarifát beépítettünk-e már, és lesz-e ezeknek bármilyen hatása az összesített szinten. Még mindig relatíve kicsi a hatás” – nyilatkozta Jerome Powell FED-elnök.

Donald Trump pedig azzal vádolta meg Kínát, hogy az ázsiai ország be akar avatkozni az Egyesült Államok félidős választásába, mert szerinte nem akarják, hogy a republikánusok jól szerepeljenek.

A kínai kormány gyakorlatilag azonnal visszautasította az amerikai elnök vádjait. „Kína mindig is tartotta magát a más ország belügyeibe való be nem avatkozás politikájához. Ez a kínai külpolitika tradíciója, ami a nemzetközi közösségen belül széleskörű elismerést vívott ki. Mi nem akartunk és nem akarunk beavatkozni más országok belső ügyeibe, és nem fogadunk el semmilyen ehhez hasonló vádaskodást. Arra sürgetünk más országokat is, hogy kövesség az ENSZ chartájának előírásait, ami megtiltja a beavatkozást más országok belső ügyeibe” – reagált Wang Yi kínai külügyminiszter.

Az Egyesült Államok szeptember 24-től kezdve mintegy 200 milliárd dollár értékű kínai terméket az év végéig 10 százalékos, januártól pedig 25 százalékos pótvámmal sújt. Kína válaszként 5 illetve 10 százalékos pótlólagos vámot vetett ki szintén szeptember 24-től 60 milliárd dollárnyi amerikai árura.