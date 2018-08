A félidős választásokat sem hagyják ki az oroszok

Orosz hekkerek a novemberi félidős amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbálnak beavatkozni. A Microsoft szerint olyan internetes oldalakat hoztak létre, amelyek az amerikai szenátust, illetve elemzőközpontok oldalát másolták. A szoftver cég az oldalakat felfüggesztette, az orosz kormány szerint azonban nekik nincs közük a hekkerekhez.

Oroszország-ellenes szankciók mellett érvelő elemzőközpontok internetes oldalait másolták le a hekkerek, így terelve a gyanút, hogy az akcióhoz köze lehet az orosz titkosszolgálatnak. A republikánus párthoz köthető intézeteteknek adták ki magukat, amelyeknek prominens szenátorok ülnek az igazgatótanácsában. Így próbáltak meg kapcsolatba lépni a szenátusban dolgozó hivatalnokokkal, majd bizalmas információkat és jelszavakat próbáltak kicsalni tőlük.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Microsoft szerint egyértelmű, hogy az a Fancy Bear nevű orosz hekkercsoport áll az akció mögött, akik két éve is beavatkoztak az elnökválasztási kampányba. Most 84 ilyen áloldalt kapcsolt le az amerikai szoftvercég.

A hekkereknek, különösen az orosz állam által támogatott hekkereknek az a feladata, hogy megzavarják a választásokba vetett társadalmi bizalmat. Elég először csak egy választókerületbe ezt meg tenni, majd megkérdőjelezni az egész rendszert működését. Ezzel a technikával befolyásolni lehet a választásokat úgy, hogy végül hányan regisztrálják magukat, illetve kik mennek el szavazni. Folyamatosan kételyeket lehet ébreszteni a demokrácia működésében - mesélte egy internetes biztonsági cég az alapítója.

Az FBI 2016 óta 12 orosz titkosszolgálat munkatárs ellen emelt vádat, konkrét bizonyítékokkal, és a gyanúval, hogy az egész műveletet közvetlenül Vlagyimir Putyin utasítására végezték. Ez volt a fő téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóján Helsinkiben is, ami után óriási botrány kerekedett, mert az amerikai elnök az amerikai titkosszolgálati bizonyítékok helyett Vlagyimir Putyinnak hitt, aki tagadta a vádat. A Kreml most is azt mondja, nincs közük az újabb akciókhoz.

Hogy befolyásolni az amerikai választásokat. Azt halljuk, hogy a Amerikából, hogy a nem volt választási csalás, akkor pedig miről van szó? Nem értjük, hogy milyen információk és bizonyítékok alapján jutottak erre a következtetésre - értetlenkedett a Kreml szóvivője.

A 2016-os elnökválasztásban az orosz hekkerek fel tudták törni az elektronikus szavazógépek kódját, de a vizsgálatok szerint nem a végeredményt ezzel nem befolyásolták. Ugyanakkor a folyamatos álhírekkel és a demokrata párt levelezési rendszerének feltörésével, illetve annak szivárogtatásával hatékonyan tudták besározni Donald Trump ellenfelét, Hillary Clintont.