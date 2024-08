A felálló európai uniós testületbe már csak 8 ország nem nevezte meg a jelöltjét + videó

Egy liberális amerikai lap a magyar politikai vezetést nacionalista irredentizmussal vádolta meg, mely szerintük Magyarország vesztét okozza majd

Egy amerikai lapot idézve írja cikke címében a Mandiner: Nagyon megbánja még ezt Magyarország. A lap kifejti: a The Geopolitics folyóirat hazánk fejére olvasta „bűneit”, és azt is leírta, hogyan kell móresre tanítani Magyarországot; a cikkben Trianont is említik.