A fehérorosz elnök Ukrajna, mint állam eltűnésérő beszélt egy intejrúban

2025. október 13., hétfő 09:20 | Origo
Ukrajna Fehéroroszország Aljakszandr Lukasenka Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

A belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka október 12-én egy interjúban azt mondta, úgy véli, Ukrajna „megszűnhet létezni, mint állam”, hacsak Volodimir Zelenszkij elnök „nem ül le tárgyalni, és nem cselekszik sürgősen.”

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Lukasenka az orosz televíziós újságírónak, Pavel Zarubinnak nyilatkozva elmondta, korábban az európai vezetőket hibáztatta azért, hogy nem sikerült megállapodásra jutni, de most már úgy látja, „a probléma nem az Egyesült Államokban van… és nem is Oroszországban… hanem Volodimir Zelenszkijben.” 

Az ukrán és európai tisztviselők következetesen a harci cselekmények teljes leállítását követelték, mint előfeltételt a béketárgyalásokhoz Kijev és Moszkva között. A Kreml viszont következetesen elutasította ezeket a követeléseket, ragaszkodva ahhoz, hogy Ukrajna előbb tegyen nagy engedményeket — például mondjon le a külföldi katonai segítségről. „Sürgősen  cselekedni kell” – mondta Lukasenka. 

Oroszország előrenyomul a frontvonalon, és ezt felelősséggel mondom, mert naponta figyelemmel kísérem a helyzetet, és ez Ukrajna mint állam eltűnéséhez vezethet. Ezután kijelentette, hogy a helyzet „nagyon súlyos”, és azonnali párbeszédre szólított fel a további eszkaláció megelőzése érdekében. „Azt szeretném, ha Ukrajna elnöke meghallgatná a javaslataimat, és megértené, hogy senki sem fog boldogságot hozni Ukrajnának, csak a szláv államok.”

Fotó: MTI

 

