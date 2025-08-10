A Fehér Ház nyitott egy háromoldalú találkozóra az orosz és az ukrán elnök részvételével + videó

Megosztás itt:

Fontolgatja a Fehér Ház, hogy az ukrán elnököt is meghívják az alaszkai csúcstalálkozóra - erről értesült az NBC News. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor arról beszélt, hogy ennek kicsi az esélye. Donald Trump korábban egyértelművé tette: Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást.

A Bloomberg értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. Az orosz erők cserébe leállítaná a támadásokat Herszon és Zaporizzsja megyékben a tűzszüneti, majd békemegállapodás tárgyalási időszakára.

A kijevi vezetés azonban kijelentette, hogy az amerikai elnöknek sincs jogi vagy politikai hatalma ahhoz, hogy Ukrajnát földterületek átadására utasítsa. Eközben az ukrán elnök kabinetfőnöke Nagy-Britanniában egyeztetett európai és amerikai vezetőkkel köztük az Egyesült Államok alelnökével.