A fegyvervásárlás szigorítását tervezik az Egyesült Államokban

A kétpárti törvényjavaslatot Donald Trump elnök is támogatja. Közben Floridában kihallgatták Nikolas Cruzt. Az elmebetegséggel is kezelt 19 éves fiatal törvényesen vásárolta meg azt a félautomata fegyvert, amellyel 17 fiatalt lőtt agyon egy középiskolában.

Nikolas Cruz senkinek sem nézett a szemébe meghallgatásán, a floridai Broward megye bíróságán. A 19 éves ámokfutó üres tekintettel bámult maga elé.

Cruz 17 fiatalt lőtt agyon volt középiskolájában, ahonnan korábban riasztó viselkedése miatt eltávolították. Az internetes közösségi médiában többször is célzott rá, hogy vérontásra készül. Volt, aki jelentette ezt a Szövetségi Nyomozó Hivatalnak, de az FBI-nál elsikkadt az információ.

Donald Trump Twitter-üzenetében hanyagsággal vádolta a szervezetet, arra célozva ezzel, hogy ha az FBI erőforrásait nem az orosz összeesküvés feltárására pazarolta volna, a fiatal áldozatok most is élnének.

Ennek a kijelentésnek nem mindenki örült a Marjory Stoneman Douglas Középiskolában, ahol a vérontás történt. Emma Gonzalez országos figyelmet kapott, amikor az elnököt és a többi politikust bírálta, amiért ellenállnak a fegyvertartás szigorítását követelőknek.

Most közvetlenül Tump elnököt, Rick Scott kormányzót és Marco Rubio szenátort, valamint a Nemzeti Fegyverszövetség által pénzelt többi kormánytagot szólítjuk fel arra, hogy álljanak végre a jó oldalra ebben a történetben – mondta a középiskolás Emma Gonzalez.

A fegyvertartás szigorítását követelő mozgalom élére azok a floridai diákok álltak, akik Washingtonban is tüntetést szerveznek.

Akkor fogom magam biztonságban érezni a saját iskolámban, amikor törvényt fogadnak el végre a mentálisan beteg emberek nyilvántartásáról és a fegyvertartás szigorításáról – mondta egy másik diák, David Hogg.

A közhangulat változását jelzi, hogy kétpárti törvénytervezetet nyújtanak be a kongresszusban: a demokrata-republikánus javaslat szerint úgy korlátozná a fegyvervásárlást, hogy szövetségi és tagállami szinten is nyilvántartanák a vásárlókat. Ha valakinek az előéletében erőszakra utaló jeleket találnak, megtilthatnák a fegyvervásárlást. A változásokat Donald Trump elnök is támogatja a Fehér Ház közlése szerint.