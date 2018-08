A Dunába dobják az elhullott disznókat, így terjedhetett a sertéspestis Romániában

2018. AUGUSZTUS 26., VASÁRNAP FURITVEB: JÓ MINÕSÉGÛ ÉS NAGY MENNYISÉGÛ LEHET AZ IDEI SZÕLÕTERMÉS M1. KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST: BÓDVARÁKÓN POLGÁRMESTERT, BABARCSZÕLÕSÖN KÉPVISELÕKET IS VÁLASZTANAK. ÁDER JÁNOS TÁVIRATBAN FEJEZTE KI RÉSZVÉTÉT A BULGÁRIAI BUSZBALESET MIATT. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: HATÁLYBA LÉPTEK A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ RENDELKEZÉSEI. NOVÁK KATALIN: A JÖVÕ HÉTEN ÉRKEZNEK A SZEPTEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK. FICSAK: TÖBB TÍZEZER FORINTOT SPÓROLNAK AZ IDEI TANÉVKEZDÉSKOR A CSALÁDOK M1. ISMÉT ÜZEMEL A PAKSI ATOMERÕMÛ HARMADIK BLOKKJA, AMELYEN RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁST VÉGEZTEK - KÖZÖLTE HONLAPJÁN AZ ERÕMÛ. MOB-ELNÖK: ELSÕSORBAN A TOKIÓI OLIMPIÁN IS A KAJAK-KENUSOKTÓL ÉS AZ ÚSZÓKTÓL VÁRHATJUK LEGINKÁBB AZ ÉRMEKET. A MAGYAR VERSENYZÕK HÁROM ARANYÉRMET SZEREZTEK A SZOMBATI DÖNTÕKBEN A PORTUGÁLIÁBAN ZAJLÓ KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁGON. MEGHALT 81 ÉVES KORÁBAN AZ AGYDAGANATBAN SZENVEDÕ JOHN MCCAIN ARIZONAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR. A PÁPA IS SZÉGYELLI AZ EGYHÁZ TÉTLENSÉGÉT A PEDOFIL BÛNTÉNYEK FELTÁRÁSÁBAN. AZ OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER SZERINT NEM BEHÓDOLÁS VOLT A PUTYIN ELÕTTI MÉLY PUKEDLI. OROSZ VÉDELMI TÁRCA: A BRIT TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKATÍV VEGYIFEGYVER-TÁMADÁSOKAT SZERVEZNEK DZSIHADISTÁK RÉSZVÉTELÉVEL SZÍRIÁBAN. ISMÉT ÕRIZETBE VETTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUST. LEÉGETT A NAGYVÁRAD FÕTERÉN ÁLLÓ GÖRÖG-KATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA. 15-EN HALTAK MEG EGY BUSZBALESETBEN BULGÁRIÁBAN TEGNAP ESTE, AMIKOR EGY BUSZ EGY HEGYI ÚTON MEGCSÚSZOTT ÉS A SZAKADÉKBA ZUHANT. HAJNALBAN LELÕTTEK EGY RENDÕRT A FORMA 1-ES BELGA NAGYDÍJNAK OTTHONT ADÓ SPÁBAN, A TETTESEKET MÉG KERESIK. MONTENEGRÓI HATÁRÕRSÉG: FELÉRE CSÖKKENT A MIGRÁNSOK SZÁMA MONTENEGRÓBAN A HATÁRVÉDELEM MEGERÕSÍTÉSE ÓTA. ORVOSOK UTASÍTÁSÁRA AZONNAL LESZÁLLÍTOTTAK 16 BETEG MIGRÁNST A SZÍCILIAI CATANIA KIKÖTÕJÉBEN ÖTÖDIK NAPJA VESZTEGLÕ HAJÓRÓL. ISMÉT EZREK KÖVETELTÉK NICARAGUÁBAN DANIEL ORTEGA ELNÖK TÁVOZÁSÁT. BRAZÍLIA NEM KORLÁTOZZA A SÚLYOS GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI VÁLSÁG SÚJTOTTA VENEZUELÁBÓL MENEKÜLÕK BEVÁNDORLÁSÁT JELENTETTE KI A BRAZIL ELNÖK. TÛZ ÜTÖTT KI EGY KÍNAI SZÁLLODÁBAN, A SZERENCSÉTLENSÉGBEN LEGKEVESEBB 19-EN MEGHALTAK. A KÍNAI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE A SZÁLLODA TULAJDONOSÁT. KALÓZOK TÉRÍTETTÉK EL A GABON PARTJAINÁL ELTÛNT PANAMAI TARTÁLYHAJÓT KÖZÖLTE A HAJÓ KAPITÁNYA. TÖBB EZER BÛNÖZÕT VETTEK ÕRIZETBE BRAZÍLIÁBAN EGY NAP LEFORGÁSA ALATT. 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG IRÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉT, KETTEN MEGHALTAK, TÖBB MINT 200-AN MEGSÉRÜLTEK. AUTÓ ÉS TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XI. KERÜLETBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. BÉKÉS, CSONGRÁD ÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉRE MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ OMSZ FELHÕSZAKADÁS VESZÉLYE MIATT. MEGHALT EGY MOTOROS, UTASA ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT, AMIKOR SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN SIÓFOK TÉRSÉGÉBEN. HALÁLRA GÁZOLT EGY KERÉKPÁROST A MISKOLC-TISZAI PÁLYAUDVARRA KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT NOVAJIDRÁNY ÉS FORRÓ-ENCS ÁLLOMÁS KÖZÖTT. KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, A NÉPSZIGETEN.