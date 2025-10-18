A drogkartelek ellen vagy a kőolaj készletért megy a harc Venezuelánál?

Megosztás itt:

Hét amerikai hadihajó tartózkodik a Karib-tengeren, egy pedig a Mexikói-öbölben hivatalosan a kábítószer-csempészet elleni harc jegyében, amelynek a célpontja elsősorban Venezuela. Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, amikor a hajókat oda vezényelték, hogy titkos műveleteket engedélyezett ott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára.

Válaszul Nicolás Maduro hadgyakorlatokat rendelt el államonként több ezer katonával a határokon.

"Mostanra kiépítettük az ország összes védelmi övezetét minden államban" - jelentette ki Maduro a Telegramon közzétett videójában. "Minden szövetségi közigazgatási egység készen áll a 27 alapvető védelmi feladat ellátására az országban".

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett kábítószer-csempész hajókat, összesen huszonhét ember halálát okozva.

Nicolás Maduro szerint Washington a drogcsempészetet használja ürügyül "a rendszerváltás kikényszerítésére" és országa hatalmas kőolajkészleteinek birtokba vételére.

Trump egy pénteki sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az f-betűs szót is kimondta, amikor úgy fogalmazott a venezuelai elnökkel kapcsolatban:„Mindent felajánlott” „Tudod, miért? „Mert [Maduro] nem akar b****kodni az Egyesült Államokkal ”

