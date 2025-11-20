Keresés

Külföld

A diplomáciai normák eróziója: Szervezettnek tűnő csoport zaklatta a lengyel nagykövetet Oroszországban

2025. november 20., csütörtök 15:00 | MTI
Lengyelország Oroszország Krzysztof Krajewski Diplomáciai incidens Bécsi egyezmény

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a diplomáciai normák súlyos megsértésének nevezte azt az incidenst, amely során a lengyel misszióvezetőt zaklatták a Nyevszkij sugárúton. A józan ész alapján nehéz elhinni a spontaneitást egy olyan környezetben, ahol a politikai véleménynyilvánítás szigorúan kontrollált; a nagykövet maga is úgy véli, az akció nem a véletlen műve volt.

  • A diplomáciai normák eróziója: Szervezettnek tűnő csoport zaklatta a lengyel nagykövetet Oroszországban

A diplomáciai kapcsolatok hőfoka gyakran a tárgyalóasztaloknál mérhető, de van, amikor az utca válik az üzenetközvetítés eszközévé. Krzysztof Krajewski, Lengyelország moszkvai nagykövete csütörtökön arról számolt be, hogy Szentpétervár szívében, a Nyevszkij sugárúton atrocitás érte.

 A "spontán" aktivizmus kérdőjelei

 A nagykövet beszámolója szerint egy aktivistákból álló csoport lengyel- és ukránellenes bekiabálásokkal zaklatta, és megpróbálta fizikailag is feltartóztatni. Bár a kíséret gyors beavatkozása megakadályozta a súlyosabb incidenst, az eset körülményei elgondolkodtatóak.

Oroszországban, ahol a közterületi gyülekezés és a politikai véleménynyilvánítás szigorú állami kontroll alatt áll, a józan ész logikája szerint valószínűtlen, hogy egy csoport "véletlenül" felismerje és koordináltan zaklatni kezdje egy NATO-tagállam nagykövetét a város legforgalmasabb pontján. Krajewski maga is arra a következtetésre jutott, hogy az incidens nem a véletlen műve volt. Ez a típusú "utcai nyomásgyakorlás" a hibrid diplomácia ismert eszköze, amely a hivatalos csatornák megkerülésével küld ellenséges üzenetet.

 A bécsi egyezmény és a fogadó állam felelőssége

 Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter reakciója rámutat a probléma jogi és intézményi gyökerére. A politikus a diplomáciai normák súlyos megsértésének nevezte a történteket.

A nemzetközi jog (konkrétan a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény) egyértelműen fogalmaz: a fogadó államnak – jelen esetben Oroszországnak – kötelessége minden megfelelő lépést megtenni a diplomáciai képviselők védelme érdekében, és megakadályozni a személyük, szabadságuk vagy méltóságuk elleni támadásokat.

A lengyel fél tiltakozó jegyzéke és a miniszter nyilatkozata jelzi: Varsó nem elszigetelt garázdaságnak, hanem a két ország közötti feszültség tudatos fokozásának tekinti az esetet. Amikor a diplomáciai védettség "szent" szabályai sérülnek, az mindig a bizalom teljes hiányát és a konfliktus mélyülését jelzi.

Forrás: MTI

