A demokrata politikusok Trump retorikáját okolják a tömeggyilkosságokért

Szerdán kezdik kézbesíteni a mintegy 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét. Visszatér a politikai életbe Vona Gábor: a Jobbik korábbi elnöke az Új Reformkor Alapítvány alapítójaként tart majd sajtótájékoztatót az ATV-hez eljutatott közlemény szerint. Bese Ferenc független polgármesterjelöltet támogatja a soroksári Fidesz. Hunvald György közösségi oldalán bejelentette, hogy kilépett az MSZP-ből és függetlenként indul a 7. kerületben az őszi polgármester választáson. Simon János, a Kodolányi János Egyetem tanára szerint Magyarországon az előválasztást nem feltétlenül a legalkalmasabb jelölt, hanem az a párt nyeri, amely jobban tudja mozgósítani a szavazóit. A jogsértéseket védi és titkolózik a Budapest Pride ügyében a Belügyminisztérium - mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Az Európa Stratégia Kutatóközpont elemzője jogilag kérdésesnek tartja a magyar jogállamiságra vonatkozó brüsszeli bírálatot. Gát Ákos Bence az M1 műsorában azt mondta, amikor az Európai Unió néhány tagországot bírálva új jogállamisági mechanizmust próbált felállítani, az európai jog ütközött a magyar alaptörvénnyel. Már több mint 50 millió számla adatait küldték be a vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 13 hónap alatt - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője aggasztónak tartja, hogy tíz nap alatt nyolcvanmilliárd tonna jég olvadt el Grönlandon. A magyar-lett kulturális együttműködést elősegítő munkatervet írt alá háromnapos lettországi látogatásán Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Partra szálltak a Sea-Eye német segélyszervezet Alan Kurdi nevű mentőhajóján tartózkodó migránsok Máltán, ahonnan továbbindulnak az őket befogadó európai uniós országokba. Drónok bevetésével is próbálkozhatnak terroristák, ezért az Európai Bizottság támogatja az EU tagállamokat az ilyen fenyegetések elhárításában - mondta Julian King, az EB terrorizmus elleni küzdelemért felelős tagja a Welt am Sonntag című lapnak. Németországban a lakosság csaknem 50 százaléka, a nők körében pedig a többség nem érzi magát biztonságban - mutatta ki a Bild am Sonntag című német lap által közölt felmérés. Csaknem kétmilliárd font plusz támogatást jelentett be a brit állami egészségügyi szolgálat számára Boris Johnson kormányfő. Lövöldözés volt a texasi El Pasoban, 20 ember meghalt és 26 megsérült. A rendőrség egy 21 éves férfit vett őrizetbe, aki feltehetően gyűlöletből követte el a bűncselekményt. A török hadsereg be fog vonulni Északkelet-Szíriában az Eufrátesz folyótól keletre eső területre, amelyet a terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek nevű kurd milícia tart ellenőrzése alatt - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az indiai hatóságok hétfőn Kasmír általuk ellenőrzött részén annak hatására, hogy az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a feszültség a vitatott hovatartozású területen. Az orosz hatóságok 1001 embert állítottak elő a Moszkva belvárosában szombaton megtartott, be nem jelentett ellenzéki tüntetésen - közölte az OVD-Info orosz civilszervezet. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt a Perzsa-öbölben egy idegen tartályhajót, amely üzemanyagot csempészett egyes arab országokba - közölte az iráni állami televízió. Aláírta a hatalom megosztásáról szóló megállapodást a Szudánt irányító Átmeneti Katonai Tanács és a Szabadság és Változás Erői nevű ellenzéki koalíció. Pakisztán Donald Trump amerikai elnök közvetítését kérte a kasmíri konfliktus rendezése érdekében. Legalább 9 embert agyonlőtt és többeket megsebesített egy fegyveres az Egyesült Államokban, Ohio állam Dayton nevű városában. Az amerikai hatóságok „belföldi terrorcselekményként” kezelik az El Pasóban elkövetett tömegmészárlást - jelentette be a szövetségi igazságügyi minisztérium. Chicagóban is több helyen voltak fegyveres támadások, a helyi média összesítése szerint 3 ember meghalt és 37 megsebesült a lövöldözésekben. Legkevesebb ketten életüket vesztették és ketten megsebesültek egy afgán televíziós stáb busza ellen elkövetett pokolgépes merényletben Kabulban - közölték afgán tisztségviselők. A hongkongi kormányzó nem mond le, a tüntetők általános sztrájkot hirdettek. Kairóban, egy forgalommal szemben haladó autó összeütközött három másikkal, az baleset robbanást okozott; Tizenhatan életüket vesztették, huszonegyen megsérültek. Lőfegyverrel visszaélés miatt elfogtak négy embert Komárom-Esztergom megyében - közölte a rendőrség. Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó. További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén. Labdarúgó NB I: Fehérvár - Kaposvár 4:2; Diósgyőr - Honvéd 2:1 Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján. A férfiaknál Csere Gáspár, a nőknél pedig az ukrán Ganna Volkova nyerte a félmaratont a Generali Night Run Budapest elnevezésű éjszakai versenyen, amelyen hatezer futó állt rajthoz. Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíjat A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick nyerte a Forma-2-es versenysorozat magyarországi hétvégéjének második futamát a Hungaroringen. Stollár Fanny és az amerikai Maria Sanchez kikapott a párosok döntőjében a washingtoni keménypályás tenisztornán.