A debreceni BMW-től Paks II-ig: így építi a magyar gazdaság a Kelet és Nyugat közötti hidat

Magyarország a mai, konfliktusokkal terhelt világban a kelet-nyugati együttműködés és a józan ész hangja. A nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok egyértelműen a világ ismételt blokkosodása felé mutatnak, ami a hidegháború óta a legfeszültebb időszakot hozta el. Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén hangsúlyozta, hogy ez a folyamat éles ellentétben áll Magyarország érdekeivel, és a magyar gazdasági stratégia éppen a konnektivitásra, az összeköttetésekre épül.

A magyar kormány azon a meggyőződésen alapozza politikáját, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés mindenkinek kölcsönös előnyöket hozhat. Erre pedig Magyarország maga a legjobb példa. Szijjártó Péter rámutatott, hogy hazánk egyike a világ azon mindössze három országának, ahol mindhárom prémium német autómárka (Audi, Mercedes, BMW) gyárral rendelkezik. A német autóipar ezen sikeres együttműködésének köszönhetően a világ három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártója is Magyarországot választotta telephelyéül. Ez a sikeres német-kínai együttműködés egyértelműen bizonyítja a keleti és nyugati vállalatok közötti szinergia erejét.

A keleti és nyugati vállalatok közötti együttműködés nem áll meg az autóiparban. A paksi atomerőmű bővítése is egy kiváló példa erre. A projekt fő kivitelezője egy orosz vállalat, de a munkálatokban német és francia cégek is részt vesznek. Ez a rendkívül sikeres orosz-német-francia nukleáris együttműködés is azt mutatja, hogy az országok közötti bizalomra és partnerségre épülő kapcsolatok még a legérzékenyebb területeken is gyümölcsözőek lehetnek.

A magyar kormány éppen ezért fog mindig a kelet-nyugati együttműködés, az összeköttetések és a józan ész mellett érvelni. A mesterséges korlátok és a politikai blokkok felállítása csak árt a globális gazdaságnak és az emberek jólétének. A magyar példa azt bizonyítja, hogy egy inkluzív nemzetközi gazdasági rendet csakis a kölcsönös tiszteletre és a közös előnyökre alapozva lehet megteremteni.

Forrás: MTI

Fotó: Szijjártó Péter