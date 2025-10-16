A cselekvőképtelenség, mint brüsszeli erény: a francia káosz valódi haszonélvezői

Megosztás itt:

A párizsi politikai thriller újabb fordulatához érkezett: a francia kormány átmenetileg megmenekült a bukástól. De ne dőljünk be a látszatnak. A Le Figaro és a Le Monde tudósításai mögé nézve egy sokkal mélyebb dráma rajzolódik ki: a politikai zsarolás, a cselekvőképtelenség és a brüsszeli modell teljes csődje.

Első felvonás: a politikai bazár, avagy a túlélés művészete

A színpad a francia Nemzetgyűlés, a darab címe: "Bizalmatlansági Indítvány". A bal- és jobboldal is a kormány bukását akarja. A végkifejlet borítékolhatónak tűnik. De ekkor jön a csavar! A Szocialista Párt, a maga 64 fős frakciójával, hirtelen tartózkodik a szavazástól, ezzel megmentve a kormányt. Tapsvihar? Aligha. Ez nem a kompromisszum diadala volt, hanem egy pőre politikai zsarolás eredménye. A miniszterelnök megígérte, hogy felfüggeszti a gyűlölt nyugdíjreformot, cserébe a szocialisták hagyták lélegezni a kormányt. Gratulálunk a stabilitáshoz! Így működik a brüsszeli típusú "demokrácia": nem az elvek, hanem a pillanatnyi érdekek mentén kötött háttéralkuk tartják felszínen a süllyedő hajót.

Második felvonás: a látványpékség és a valóság

És miért olyan fontos ez? Mert miközben a párizsi politikai elit ezzel a színházzal van elfoglalva, a valóság kopogtat az ajtón: a költségvetés. A tervezet 30 milliárd eurós megtakarítást ír elő. A legutóbbi két kormány ebbe bukott bele. Most Lecornu miniszterelnök bejelentette, hogy nem fogja használni a hírhedt 49.3-as cikkelyt, ami lehetővé tenné a költségvetés szavazás nélküli átnyomását. Ez egy bátor, de egyben öngyilkos lépésnek tűnő gesztus. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok látják, ez olyan, mintha valaki egy cápákkal teli medencébe ugrana, de megígérné, hogy nem fog tempózni.

Harmadik felvonás: a brüsszeli páholy tapsa

És ki nézi mindezt elégedetten a páholyból? Brüsszel. Mert a brüsszeli elitnek nincs szüksége egy erős, cselekvőképes Franciaországra. Egy gyenge, önmagával hadakozó, permanens kormányválságban fuldokló Párizs tökéletes partner. Nem fog vitatkozni a migrációs paktumról, nem kérdőjelezi meg a háborús finanszírozást, és szó nélkül végrehajtja a gazdasági diktátumokat. A francia káosz tehát nem egy hiba a brüsszeli gépezetben, hanem annak tökéletes működésének bizonyítéka. A magyar modell, a stabil, cselekvőképes, a választók által egyértelmű többséggel támogatott kormány ezzel a káosszal szemben a józan ész és a nemzeti érdek politikáját képviseli. A különbség napnál is világosabb.

