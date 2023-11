A cseh miniszterelnök Németországban és Csehországban is bevásárolt: az eredmény döbbenetes + VIDEO

Megosztás itt:

Petr Fiala cseh miniszterelnök ellátogatott egy német és egy cseh bevásárlóközpontba, ahol ugyanazokat a termékeket vásárolta meg, azonban egy cseppet sem örült a látottaknak – írta meg az Expats.cz.

A kormányfő rámutatott, hogy a legtöbb termék olcsóbb Németországban, sőt olyan is akadt, aminek még a kiszerelése is nagyobb ott. Fiala a vásárlása során szerzett tapasztalatait megosztotta az X-en is, ahova feltöltött egy videót az élményeiről.

A felvételen az látszik, hogy paradicsomot, tojást, kenyeret, és egyéb alapvető terméket vásárol.

Arról számolt be, hogy Németországban kevesebb mint 20 euróba (7600 forintba) került.

Ezt követően Csehországban is megvásárolta ugyanazokat a termékeket, legtöbből sikerült ugyanattól a gyártótól beszerezni. Az otthoni bevásárlás 60 koronával, azaz körülbelül ezer forinttal többe került, miközben Németországban jóval több az átlagfizetés, mint a cseheknél.

