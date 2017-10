A cseh elnök kormányalakításra kéri Andrej Babist

A szombati választás győztese, Andrej Babis egy órát tárgyalt Milos Zeman államfővel a voksolás után kialakult politikai helyzetről.

A populista milliárdos unió-, bevándorlás- és elitellenes programmal majdnem harminc százalékkal végzett az első helyen, maga mögé utasítva a kommunizmus bukása utáni évtizedekben kormányzó konzervatívokat és szociáldemokratákat is. Babisnak azonban nincs többsége az egyedüli kormányzáshoz.

Az egypárti kormány nem reális. Hetvennyolc képviselőnk van, és koalíciós kormány alakításáról szeretnénk tárgyalni – nyilatkozta a pártvezető.

Az államfő konkrét ajánlások helyett csak annyit jelzett, elégedett lenne, ha a Polgári Demokrata Párttal (ODS) kötnének szövetséget. A konzervatív tömörülés elnöke egyelőre elzárkózik egy Babissal való közös kormányzástól. Az üzletember-politikus ellen ugyanis eljárás indult az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt, bár most elnyert képviselői mandátumával mentességet is szerzett. Egyes elemzők elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokat és patthelyzetet is emlegetnek.

Nem akarunk új választást. Gyorsan új kormányt szeretnénk alakítani, hogy folytassa az elődje munkáját. El kell foganunk az állami költségvetést, és a kormánynak amilyen gyorsan lehet, munkába kell állnia. Mindent megteszünk,hogy meggyőzzük a pártokat vagy egy pártot, hogy csatlakozzon a kormányunkhoz – tette hozzá a miniszterelnök-jelölt.

Az egyeztetések az új képviselőház megalakulásáig, vagyis november 20-áig tartanának. Az államfő már korábban jelezte, ekkorra hívja össze a prágai parlament első ülését. Babis az alkotmány értelmében hivatalosan ezután kap megbízást a kormányalakításra.