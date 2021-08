A CNN kirúgta oltatlan alkalmazottait

A CNN elbocsájtotta három alkalmazottját, mert nem oltatták be magukat koronavírus ellen. A hírtelevízió elnöke kifejtette, hogy a cég megköveteli dolgozóitól, hogy beoltassák magukat, és erről korábban tájékoztatták a munkavállalókat. Az Egyesült Államokban egyébként több vállalat is szigorít járványmegelőzési politikáján. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy a kormányzati alkalmazottaknak is be kell oltatniuk magukat. Ennek hiányában hetente friss negatív tesztet kell bemutatniuk.