A CIA úgy tudja, hogy végre elérkezett a tűzszünet ideje az izraeli háborúban

A Financial Times londoni rendezvényen Richard Moore kifejtette, hogy az ukrajnai háború folytatódásával az oroszországi kémek egyre vakmerőbbé válnak az Egyesült Királyságban, de egész Európában és a világ többi táján is. Moore és Burns szerint az MI6 és a CIA közösen lép fel az orosz hírszerzés által Európában folytatott „felelőtlen szabotázshadjárattal” szemben is. Hozzáteszik: Oroszország „cinikus módon” használ technológiai eszközöket hazugságok és álinformációk terjesztésére, annak érdekében, hogy éket verjen a nyugati szövetséges országok közé.

A The Wall Street Jounal cikke szerint a CIA vezetője szokatlanul nyers stílusban felszólította Jahja esz-Szinvárt, a Hamász vezetőjét és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy kössenek tűzszünetet és fejezzék be a konfliktust.

