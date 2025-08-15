Keresés

A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt

2025. augusztus 15., péntek 10:53 | Világgazdaság
Putyin Trump alaszkai csúcs Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázis

Anchorage-ban és környékén példátlan biztonsági mozgósítás zajlik a Trump–Putyin-csúcstalálkozó miatt. A mindössze egy hét alatt megszervezett esemény a város egyik legnagyobb biztonsági művelete, melyben a két államfőt teljesen azonos feltételek mellett védik. A Trump–Putyin-találkozót az alaszkai Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison tartják, amely stratégiai elhelyezkedésével és katonai adottságaival ideális helyszín a magas szintű védelem biztosításához.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Anchorage-ban és környékén napok óta zajlanak az előkészületek a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozóra. A mindössze egy hét alatt összeállított esemény a város egyik legnagyobb biztonsági művelete lesz, és komoly kihívást jelent a szervezőknek. A Trump–Putyin-találkozó mérete és nemzetközi jelentősége miatt minden részletet percre pontosan egyeztetnek.

A találkozó helyszíne az alaszkai Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázis, amely a térség legnagyobb ilyen létesítménye. A bázis nagyjából 1500 km-re fekszik Oroszországtól, és egykor hidegháborús figyelőpontként szolgált – megerősített kapuival és közvetlen katonai támogatásával ideális terepet kínál a magas szintű biztonsági intézkedésekhez. Mivel a bázis aktív katonai terület, a nyilvánosság elől teljesen elzárt, így a civil forgalmat nem kell elirányítani, valamint nem kell távol tartani a kíváncsiskodó turistákat sem – számolt be róla a Bloomberg.

A CIA feladata most különösen összetett: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt, akik mindketten a saját fegyverese testőrségükkel érkeznek. A biztonsági előírások szerint mindkét államfőt ugyanazok az intézkedések illetik meg, kivétel nélkül – ez vonatkozik a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és még a váróhelyiségek méretére is. Az egyik ilyen előírás, hogy ha egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll őrséget, ugyanannyi orosz biztonsági személynek is jelen kell lenni. Valamint mindkét elnök saját járműveket és saját kommunikációs eszközöket használ, sőt, egymás járművéhez nem is közelíthetnek a másik fél biztonsági személyei. 

Fotó: Shutterstock

