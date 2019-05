A CDU vezetője szerint a Fidesz ki fog lépni az Európai Néppártból

A Karmelita kolostorban fogadta Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák alkancellárt. A kormányfő és Heinz-Christian Strache Európa jövőjéről, köztük a migrációs válságról egyeztetett. Nem centralizált, szövetségi állami jellegű, hanem föderális Európára van szükség, amely a keresztény értékeket szem előtt tartja és képes önmagát megvédeni - mondta az osztrák alkancellár, miután tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Heinz-Christian Strache szerint Orbán Viktor volt az az európai politikus, aki 2015-ben segített megállítani a tömeges illegális bevándorlást. Magyarország a déli határszakaszán Ausztria határát is védi - hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Heinz-Christian Strachéra és pártjára volt szükség ahhoz, hogy az osztrák álláspont bevándorlásellenessé változzon, és szimpátiával figyelje a magyar határvédelmet. A találkozón egyetértés volt abban is, hogy a keresztény kultúrának elsőbbséget kell adni - mondta Orbán Viktor. A brüsszeli vezetők szeretnék elfedni azt, hogy milyen nyilvánvaló következményei vannak az elhibázott bevándorlási politikának - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Magyarként mindig annyit érünk, amennyit segíteni tudunk a nemzettársainkon - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke abból az alkalomból, hogy a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége megállapodást írt alá. A Fidesz egy olyan jelöltet szeretne az Európai Bizottság élére, aki meghallja a választok hangját és markáns jobboldali politikát folytat - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba szerint azzal, hogy Manfred Weber kijelentette, nem számít a magyarok szavazatára, megsértette az itthoni választópolgárokat. Egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy új jelöltekre lesz szükség, és az is nyilvánvaló, hogy az európai parlamenti választás után új erőviszonyok alakulnak majd ki - mondta Kovács Zoltán államtitkár az M1 műsorában. Az EP-választás tétje Európa megmaradása, mert jelenleg alapvetően veszélyezteti az Európai Uniót a tömeges migráció - jelentette ki Hidvéghi Balázs. Közéleti aktivitásra, az EP-választáson való részvételre biztatta az utóbbi hetekben tartott rendezvényein a londoni, a müncheni és a bécsi magyarokat az LMP, a Momentum és a Jobbik. Pénteken 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-i EP-választás névjegyzékébe. Nemcsak a nagyobb gazdaságok, de egy közepes méretű családi vállalkozás is veszélybe kerülhet, ha Brüsszel megvonja a támogatások egy részét a következő költségvetési ciklusban - mondta Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Vízjogi létesítési engedély nélkül is díjmentesen öntözhetnek a gazdák a tavaszi szárazság okozta nehézségek mérséklése érdekében - mondta Nagy István agrárminiszter. A kormány új, középtávú gazdasági programjának számításai szerint uniós átlag feletti, 4 százalék körüli GDP-növekedés várható a következő 5 évben - mondta Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár. A magyar gazdaság teljesítménye és a meghozott kormányzati intézkedések megfelelő hátteret adnak az építőipar további növekedésének, így a lakásépítések száma akár 20 százalékkal is emelkedhet az idén – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Közvetlen érdekképviseletet nyertek a magyar tulajdonú kiskereskedelmi vállalkozások a brüsszeli székhelyű Independent Retail Europe elnevezésű nemzetközi szervezetben, amelynek magyarországi tagja eddig nem volt - írta a Magyar Nemzet. A gyermekvállalási korban lévők bizakodva várják az új családtámogatások indulását - állapította meg a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért friss közvélemény-kutatása. Ismét lehet pályázni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Családbarát önkormányzat díjára - közölte a szervezet. A matematika írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák. A magyar kormány mintegy 160 millió forinttal támogatja a csíksomlyói pápai mise előkészületeit - közölte Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Csíksomlyón. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség meghívására május 8-án kétnapos erdélyi körútra megy Orbán Viktor kormányfő. Európának egyértelmű érdeke, hogy újraindítsa az eurázsiai szabadkereskedelmi térség gondolatát, és ez Magyarország nemzetgazdasági érdekeit is szolgálná - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Annegret Kramp-Karrenbauer, a Németországban kormányzó Kereszténydemokrata Unió elnöke arra számít, hogy a Fidesz ki fog lépni az Európai Néppártból - derül ki a politikus nyilatkozatából. A spanyol parti őrség az elmúlt három nap során több mint 400 migránst mentett meg, akik megkísérelték a veszélyes átkelést a Földközi-tengeren keresztül - közölte a szervezet. Sajtóértesülések szerin a teheráni kormány az iráni nukleáris program korlátozását célzó, 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodás részleges felmondását tervezi. Árulásnak nevezte Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester, hogy a kormánypárt beadványa alapján a választási bizottság megsemmisítette a március végi választás eredményét, és a voksolás megismétlését rendelte el. A kínai kormány engedélye nélkül közelítette meg a Dél-kínai-tengeren található Spratly-szigetek partjait az amerikai haditengerészet két rombolóhajója - közölte Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Több mint 30 civil halottja van az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapásainak, amelyeket a kormányellenes tálib lázadók droglaboratóriumaira mértek a nyugat-afganisztáni Bakva körzetében - közölte Abdul Gafúr Mudzsáhid kormányzó. Patrick Shananan, az Egyesült Államok ügyvezető védelmi minisztere Twitter-bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy hagyjon fel minden provokációval. Donald Trump amerikai elnök kegyelemben részesítette az oklahomai Michael Behenna hadnagyot, akit egy amerikai katonai törvényszék 25 év börtönre ítélt, mert Irakban lelőtt egy foglyot - jelentette be a Fehér Ház. Elnöki kegyelemben részesült 6520 elítélt Mianmarban, és elhagyhatják a börtönt - közölte a mianmari államfői hivatal. Többen azok közül, akik ígéretet tettek neki, hogy követik, ha katonai felkelésre szólít fel Nicolás Maduro ellen, nem tartották a szavukat - mondta a magát Venezuela ideiglenes elnökének nyilvánító Juan Guaidó. Felrobbant egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Nigerben – 55 ember életét vesztette, 37 megsérült. Lezuhant egy sugárhajtású kisrepülőgép Mexikó északi részén 13 emberrel a fedélzetén, és a balesetet a jelek szerint senki sem élte túl - közölték a mexikói hatóságok. Elfogtak a Fejér megyei Kálozon két férfit, akik fegyvereket, lőszereket rejtettek el otthonukban - közölte a rendőrség. Felfüggesztette egy Baranya megyei húsüzem működését és a cég több mint huszonnyolc tonna termékét kivonta a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Györe László bejutott a második fordulóba a madridi salakpályás tenisztorna férfi versenyében. Június 8-án Budapesten rendezik meg első alkalommal a Nemzeti Futóversenyt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód és a rendszeres sportolás fontosságára.