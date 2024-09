A bulizni szerető ex finn miniszterelnöknőről ezúttal egy francia rockzenekar írt furcsa hozsannázó dalt + videó

A zenekar koncertet is adott, ahol az új dupla CD-t beharangozták, így elő is adtak dalokat az albumról. A Sanna sur la Croix dal alatt Sanna Marinról képek és videók jelentek meg kivetítve a képernyőkön, ami megerősítette, hogy a dal kifejezetten róla szól.

A Nicola Sirkis vezetésével működő francia Indochine együttes most megjelent új zenei albumán, a Babel Babelen ugyanis a bulizni is szerető volt finn miniszterelnökről, Sanna Marinról szól egy dal, amely azt is üzeni a volt kormányfőnek: „Nem érdemelnek meg téged”. A szám vallásos szókincset használ ahhoz, hogy megszólítsa Sanna Marint. A Sanna sur la Croix című dal neve azt jelenti: „Sanna a kereszten” – írta a 20 Minutes francia lap. Konkrétabban: Sanna Marin, „mint Mária a kereszten”.

