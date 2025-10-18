A budapesti béke csúcsról cikkezik az olasz sajtó + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor érdemeinek elismerését, diplomáciai szerepének megerősítését jelenti hogy Budapesten kerülhet sor a Donald Trump és Vladimir Putyin közti béketárgyalásra – írják az olasz lapok. Az elemzések elismerik, hogy a magyar miniszterelnök már régóta a béketeremtésen dolgozik, a Trump-Putyin csúcstalálkozó tehát hatalmas lehetőség számára, ugyanakkor meghatározó lépés lehet a konfliktus lezárására. Az lapok úgy kommentálják, a békecsúcs Trump és Putyin közös ajándéka a választások előtt álló Orbán Viktornak. A budapesti találkozó kétségtelen elismerést jelent Magyarország kormányának és keserű kudarcot a háborús pszichózisban szenvedő európai uniós vezetőknek. Ennek bizonyítéka, hogy az Európai Parlamentben a Von der Leyen bizottságot támogató pártok szkepticizmussal fogadták a békecsúcs hírét, míg az ellenzéki erők lelkesen reagáltak. Brüsszel és Kijev is nehezen tudja leplezni meglepetését és haragját amiért Magyarország ad otthont a Trump-Putyin csúcstalálkozónak. Orbán Viktor mindig is diplomáciai úton próbálta megoldani a konfliktust, miközben az uniós tagországok a harcot szorgalmazták. Az olasz lapok azt is kiemelik, az Európai Unió által gyakran támadott magyar vezető már az amerikai elnökválasztás előtt is Trump béketervének nagyköveteként tevékenykedett. Bármi is legyen a csúcstalálkozó kimenetele tehát, Orbán Viktor sikerét és a világ két nagy katonai hatalmának elismerését jelenti. Magyarország kiemelkedő politikai és diplomáciai szerepét, egyben az EU-s vezetők újabb kudarcát.