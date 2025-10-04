Megosztás itt:

Míg az európai kontinens egészére hatalmas fenyegetést jelent az Oresnyik rakéta, az Egyesült Államok felveszi a harcot az orosz technológiával és közepes hatótávolságú Barracuda drónhadat, illetve Tomahawk rendszert telepítene Ukrajna keleti részébe — közölte a Lenta hírügynökség.

Oroszország az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerrel válaszolhat a Nyugat fenyegetéseire. Erre a következtetésre jutott a japán Nikkei újság.

Az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának (GUR) vezetője, Kirill Budanov (akit Oroszország terrorista és szélsőségesek listájára vett fel) kijelentette, hogy országa nem rendelkezik az Oresnyik kilövésének elháríásához szükséges technikai arzenállal. Budanov egyszerre kétségbe vonta azt is, hogy a nyugati országok képesek lennének elfogni az orosz rakétákat.

Idén augusztus 1-jén Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy az első sorozatgyártású Oresnyikek már a orosz fegyveres erők rendelkezésére áll és átadták az első sorozatgyártó komplexumot is.

Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint az Egyesült Államok és a NATO nem rendelkezik hasonló új közepes hatótávolságú rakétákkal, ezért sem tudják lelőni az orosz csúcsfegyvert. Az elemző szerint amint az Oresnyik célba ér Európában, teljesen megváltoztatja a világpolitika jelenlegi folyását.

Fotó: Shutterstock