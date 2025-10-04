Keresés

Külföld

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

2025. október 04., szombat 08:01 | Világgazdaság
csodafegyver Háború Ukrajnában Oresnyik rakéta Oresnik rakéta

A lap hozzáteszi: Az ukránok elismerték, hogy nincs, ami képes meggátolni az Oresnyik rakétát. Az orosz fejlesztés egész Európát képes lenne lefedni és nagyon úgy tűnik, nincs rá ellenszer.

  • A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Míg az európai kontinens egészére hatalmas fenyegetést jelent az Oresnyik rakéta, az Egyesült Államok felveszi a harcot az orosz technológiával és közepes hatótávolságú Barracuda drónhadat, illetve Tomahawk rendszert telepítene Ukrajna keleti részébe — közölte a Lenta hírügynökség. 

Oroszország az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerrel válaszolhat a Nyugat fenyegetéseire. Erre a következtetésre jutott a japán Nikkei újság. 

Az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának (GUR) vezetője, Kirill Budanov (akit Oroszország terrorista és szélsőségesek listájára vett fel) kijelentette, hogy országa nem rendelkezik az Oresnyik kilövésének elháríásához szükséges technikai arzenállal. Budanov egyszerre kétségbe vonta azt is, hogy a nyugati országok képesek lennének elfogni az orosz rakétákat. 

Idén augusztus 1-jén Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy az első sorozatgyártású Oresnyikek már a orosz fegyveres erők rendelkezésére áll és átadták az első sorozatgyártó komplexumot is. 

Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint az Egyesült Államok és a NATO nem rendelkezik hasonló új közepes hatótávolságú rakétákkal, ezért sem tudják lelőni az orosz csúcsfegyvert. Az elemző szerint amint az Oresnyik célba ér Európában, teljesen megváltoztatja a világpolitika jelenlegi folyását. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kapcsolódó tartalmak

