A brüsszeli uniós elit újabb tagja bukott bele a korrupcióba

Korrupciós botrány robbant ki a német CDU rangidős európai parlamenti képviselője, Elmar Brok körül. Kiderült, hogy a néppárti politikus pénzt szedett be a parlamenti látogatóitól, hogy fedezze a költségeket, miközben ezeket az összegeket a parlamenttől is visszaigényelte. Két év leforgása alatt összesen 18 000 eurót (majdnem hatmillió forint) vett fel így, törvénytelenül. Az elmúlt napokban Guy Verhofstadtról, a liberálisok frakcióvezetőjéről az derült ki, hogy eurómilliókat vett fel kétes cégektől, Cecilia Wikströmöt, a svéd Liberálisok listavezetőjét pedig le is kellett venni a listáról, amikor kiderült, hogy adócsalásban működött közre.