A brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplője Magyarországot gyalázta

Közel 60 ezer eurót (kb. 25 millió forintot) fizetett ki Dimitrisz Avramopulosz egykori migrációért felelős görög néppárti (EPP) európai uniós biztosnak az a Pier Antonio Panzeri volt olasz baloldali európai parlamenti (EP-) képviselő által alapított Fight Impunity nevű civil szervezet, amely az uniós intézményeket megrázó korrupciós botrány középpontjában áll.

Avramopulosz nagy valószínűséggel

jelenlegi uniós biztosoknál végzett lobbitevékenységéért kapta a pénzt, csakhogy a Fight Impunity nem szerepel az európai parlament átláthatósági nyilvántartásában, így a szervezet nevében a volt biztos nem lobbizhatott volna.

Pier Antonio Panzeri − akit a brüsszeli hatóságok Eva Kaili európai parlamenti exalelnökkel együtt letartóztattak − 2019-ben alapította a Fight Impunity nevű NGO-t, amely − papíron − a háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonására és megbüntetésére jött létre, nonprofit egyesületként lett bejegyezve Brüsszelben.

noha a nonprofit szervezeteknek a belga jogszabályok szerint évente be kell nyújtaniuk egy beszámolót tevékenységükről az illetékes hatóságoknak, a Fight Impunity hároméves fennállása során egyetlen ilyen dokumentumot sem adott át.

Avramopulosz a kezdetektől támadja a magyar kormányt

A sor azonban nem áll meg itt: a Fight Impunityval közös irodaépületet bérlő „No Peace Without Justice" nevű NGO főtitkárát, az olasz Niccolò Figà-Talamancát elektronikus nyomkövetővel engedték szabadjára a hatóságok. Érdekességként megjegyzendő, hogy a No Peace Without Justice egyik partnerszervezete pedig Soros György amerikai milliárdos alapítványa, az Open Society Institute (OSI).

Dimitrisz Avramopulosz migrációért felelős uniós biztosként

számtalan bevándorláspárti nyilatkozatot tett, a kötelező betelepítési kvóták erőltetése miatt pedig szembekerült a magyar kormánnyal.

2017 legvégén, a Politicóban megjelent írásában arról értekezett, hogy a 2015-ben kezdődő migrációs hullámmal Európába érkező bevándorlók itt maradnak, a migráció az új valóság, amelyet nem lehet megállítani, ezért inkább menedzselni kell azt. Nagy visszhangot kiváltó írásában a magyar határkerítést is támadta, szó szerint ezt írva: „Naiv dolog azt gondolni, hogy a társadalmaink homogének és bevándorló-mentesek maradhatnak, ha kerítéseket építünk. A nap végén mindannyiunknak el kell fogadni, hogy a migráció, a mobilitás és a sokszínűség az új norma, és a politikánkat is ehhez kell igazítanunk."

