A brüsszeli képmutatás csúcsa: a kitoloncolásról vitáznak, miközben a migránsok 80%-a itt marad

Mérföldkőhöz érkezett a migrációs paktum: Luxembourgban vitáznak a kitoloncolás szigorításáról. A terv jól hangzik, a valóság azonban kiábrándító: a kiutasított migránsok mindössze 20%-a hagyja el ténylegesen az Uniót. Magyarország a józan ész politikáját képviseli: a megoldás nem a kvóta, hanem a határok védelme.
