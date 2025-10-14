Keresés

Külföld

A brüsszeli képmutatás csúcsa: a kitoloncolásról vitáznak, miközben a migránsok 80%-a itt marad

2025. október 14., kedd 15:20 | Hír TV
Rétvári Bence kitoloncolás kvóta migráció Híradó Brüsszel Európai Unió magyar álláspont migrációs paktum

Mérföldkőhöz érkezett a migrációs paktum: Luxembourgban vitáznak a kitoloncolás szigorításáról. A terv jól hangzik, a valóság azonban kiábrándító: a kiutasított migránsok mindössze 20%-a hagyja el ténylegesen az Uniót. Magyarország a józan ész politikáját képviseli: a megoldás nem a kvóta, hanem a határok védelme.

  A brüsszeli képmutatás csúcsa: a kitoloncolásról vitáznak, miközben a migránsok 80%-a itt marad

Meghökkentő dolog derült ki a tejről – végig hazudtak nekünk?

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak!”

Nógrádi György: Európa kihullott az élvonalból

„Vannak félelmeim” – Lezárult egy fejezet, Gulácsi Péter nagy lépést jelentett be

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Piroska koplalás nélkül fogyott 14 kilót – Ez volt a titka

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott válogatott összetételén

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

