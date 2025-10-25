Megosztás itt:

A szombati hír Washingtonból nem kevesebb, mint a brüsszeli háborús politika és a hazai ellenzék narratívájának teljes összeomlása. Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja a CNN-nek és a Fox Newsnak adott interjúiban tiszta vizet öntött a pohárba, és pontról pontra igazolta mindazt, amit a magyar kormány a kezdetektől fogva mond.

1. "A megoldás nem a szankció, hanem a párbeszéd"

Ez a mondat a magyar nemzeti konzultációkból is ismerős lehet. Miközben Brüsszel még mindig újabb és újabb szankciókat erőltet (amiket a "Hajlandók koalíciója" Londonban is követelt), az orosz különmegbízott kinevette azokat. A szankciók "nem járnak jelentős hatással", az olajár emelkedése miatt Oroszország árbevétele nem csökken.

A brüsszeli politika tehát megbukott. A magyar álláspont, miszerint a párbeszéd az egyetlen út, most globális szinten nyert igazolást.

2. "A megoldást csak Oroszország érdekeinek számításba vételével lehet megtalálni"

Ez a másik "főbűn", amivel Magyarországot vádolták. Mertük kimondani, hogy a békéhez mindkét fél nemzeti érdekeit figyelembe kell venni. Most az orosz különmegbízott egyenesen kijelenti: Oroszország számára "egzisztenciális kérdés, hogy a NATO ne jelentsen fenyegetést".

Ahogy Trump védi Amerikát, és Putyin Oroszországot, úgy védi Orbán Viktor Magyarországot. A nemzeti érdekek mentén lehet csak tárgyalni – ez az, amit Brüsszel sosem értett meg.

3. A csúcspont: Budapest a béke fővárosa

És végül a legfontosabb hír: a CNN-nek megerősítették, hogy "a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapesten tervezett találkozót nem törölték".

Ez a magyar diplomácia legnagyobb diadala. Budapest nem csupán egy helyszín. Budapest a szimbóluma lett annak a békepolitikának, ami most az egyetlen működőképes modellnek bizonyult. Miközben más európai fővárosok fegyvereket küldenek, Budapest a béketárgyalásoknak ad otthont.

Az elemzésünk szerint a kép egyértelmű: a világ két vezető hatalma a magyar kormány által kijelölt úton indult el a béke felé, teljesen kikerülve a háborúpárti Brüsszelt. Igazunk lett.

Forrás: MTI