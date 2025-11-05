A brüsszeli bohózat folytatódik – Újabb Magyarországot elítélő jelentést szavazott meg a LIBE + videó
Megosztás itt:
2025. november 05., szerda 17:25
| Hír TV
Folytatódik a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás: az Európai Parlament LIBE bizottsága ismét megszavazott egy Magyarországot elítélő jelentéstervezetet. A józan ész számára már-már komikus, hogy a 2018 óta tartó eljárásnak még mindig semmi kézzelfogható eredménye nincs, ami egyértelműen a döntés mögötti politikai akaratot és nem a jogi megalapozottságot bizonyítja. Bugnyár Zoltán jelentkezik Brüsszelből.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A cseh államfő többek között arról szeretne beszélni az ANO miniszterelnök-jelöltjével, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babis politikusi és vállalkozói szerepe, de a koalíciós szerződést is Babissal együtt szeretné átnézni.