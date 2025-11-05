A brüsszeli bohózat folytatódik – Újabb Magyarországot elítélő jelentést szavazott meg a LIBE + videó

Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelenszkij támadására + videó

A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról

Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Orbán Viktor a honvédelmi, külügyi és gazdasági minisztereivel Washingtonba utazik. A cél: a szankciók megszüntetése és a béke előmozdítása.

Orbán Viktor bejelentette a háromgyermekes anyák SZJA-mentességét. Elemzés arról, miért nem kiadás, hanem a nemzet jövőjébe való legjobb befektetés a család.

