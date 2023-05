A britek 62%-a támogatja III. Károly trónra lépését

Megosztás itt:

A HírTV londoni tudósítja szerint a ceremónia egyfajta nemzetegyesítő erő is lehet, ugyanis 70 éve nem volt koronázás az Egyesült Királyságban. A történelmi eseményen a korábbi hírekkel ellentétben III. Károly unokája, Harry herceg is részt vesz, valamint Novák Katalin köztársasági elnök is meghívást kapott, Joe Biden amerikai elnök azonban nem lesz ott az ünnepségen. Heckenast László a HírTv tudósítója arról is beszámolt, hogy III. Károly támogatottsága lényegesen megnövekedett.